Raha pärast tekkinud tüli võib tähendada Rally Estonia lõppu

Rally Estonia korraldajad on aastate jooksul eshitanud üles tõeliselt suure ürituse, mille eelarve küündib 2,1 miljoni euroni. Suur osa sellest tuleb Eesti riigilt - lähitulevikus WRC etapi korraldusõiguse saamise lootuses eraldati 980 000 eurot, vahendavad Delfi ja Eesti Päevaleht.

Eesti autospordiliit soovib aga Rally Estoniale mõeldud toetusest osa endale saada. Summa, mida korraldajatelt küsitakse, on 100 000 eurot. Kuna ralli korraldajate sõnul pole neil seaduse järgi võimalik sellist nõuet täita, kehtestas autospordiliidu juhatus rahvusvahelise ralli registreerimistasuks just 100 000 eurot.

Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava sõnul on püütud leida alaliiduga kompromissi ja pakutud muid lahendusi, kuid kokkuleppele pole jõutud. Alaliidu soovitud summa maksmist peab ta aga võimatuks. Eesti Päevalehe andmetel on võimalik, et täna teatakse avalikkusele ralli ärajäämisest.

Autospordiliidu juhatuse liikmed ei varja, et 100 000 euro küsimise taga on soov täita alaliidu kõhna rahakotti.