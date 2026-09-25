Iisraeli ründaja sai vastuolulise väravatähistuse järel punase kaardi

Rahvuste liiga B-tasandi kohtumises võõrsil Austriaga õnnestus 20-aastasel Abu Farchil 55. minutil seis 1:1 viigistada. Väravat tähistades haaras ta nurgalipu ja tegi liigutuse, mida võis tõlgendada püssi laskmise, aga ka snuukrilöögi simuleerimisena.

Seepeale otsustas bulgaarlasest kohtunik Georgi Kabakov näidata talle teo eest kollast kaarti ja kuna mängija oli neli minutit varem juba ühe kollase teeninud, siis tähendas see ühtlasi eemaldamist. Vähemusse jäänud Iisrael pidas vastu viimaste minutiteni, mil Austria lõi kaks väravat ja võitis kohtumise 3:1.

Pärast kohtumist sai intsident sotsiaalmeedias ohtralt vastukaja. Tegemist pole esimese korraga, kui Abu Farchi on seda žesti kasutanud värava tähistamisel. Näiteks mõned kuud tagasi sai ta samamoodi kollase kaardi Tel Avivi Maccabit Iisraeli superkarikamängus esindades.

Iisraeli peatreener Ran Ben Shimon nõustus kaardiga, aga samas kaitses oma mängijat. "See on reegel. Euroopas on see kollane. Ta oli väga elevil ja nii juhtub. Ta on noor poiss ja õpib," sõnas juhendaja pärast matsi.

Ben Shimon lisas, et kritiseeris Abu Farchit pärast juhtunud, aga rõhutas, et meeskond seisab tema selja taga. "Ma tegin veidi kriitikat, aga ta on noor. Me toetame teda ja hoiame tal pea püsti," jätkas Ben Shimon. "Ta on silmapaistev mängija, kes annab endast alati sada protsenti."

Kuu alguses Põhja-Ameerika profiliiga MLS-i meeskonna Colorado Rapidsiga liitunud Abu Farchi žesti tõlgendamisele lisab hagu Iisraeli ja Palestiina konflikt. Samas on tegu rahvuselt araablasega, kes on sündinud Põhja-Iisraelis asuvas Baqa al-Gharbiyye linnas, mille elanikkonna enamuse moodustavad araablased.