X!

Iisraeli ründaja sai vastuolulise väravatähistuse järel punase kaardi

Jalgpall
Saied Abu Farchi
Saied Abu Farchi Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Jalgpall

Iisraeli jalgpallikoondise ründaja Sayed Abu Farchi tähistas väravat kohtuniku hinnangul sobimatul viisil ja sai Euroopa Rahvuste liiga kohtumises seetõttu punase kaardi.

Rahvuste liiga B-tasandi kohtumises võõrsil Austriaga õnnestus 20-aastasel Abu Farchil 55. minutil seis 1:1 viigistada. Väravat tähistades haaras ta nurgalipu ja tegi liigutuse, mida võis tõlgendada püssi laskmise, aga ka snuukrilöögi simuleerimisena.

Seepeale otsustas bulgaarlasest kohtunik Georgi Kabakov näidata talle teo eest kollast kaarti ja kuna mängija oli neli minutit varem juba ühe kollase teeninud, siis tähendas see ühtlasi eemaldamist. Vähemusse jäänud Iisrael pidas vastu viimaste minutiteni, mil Austria lõi kaks väravat ja võitis kohtumise 3:1.

Pärast kohtumist sai intsident sotsiaalmeedias ohtralt vastukaja. Tegemist pole esimese korraga, kui Abu Farchi on seda žesti kasutanud värava tähistamisel. Näiteks mõned kuud tagasi sai ta samamoodi kollase kaardi Tel Avivi Maccabit Iisraeli superkarikamängus esindades.

Iisraeli peatreener Ran Ben Shimon nõustus kaardiga, aga samas kaitses oma mängijat. "See on reegel. Euroopas on see kollane. Ta oli väga elevil ja nii juhtub. Ta on noor poiss ja õpib," sõnas juhendaja pärast matsi.

Ben Shimon lisas, et kritiseeris Abu Farchit pärast juhtunud, aga rõhutas, et meeskond seisab tema selja taga. "Ma tegin veidi kriitikat, aga ta on noor. Me toetame teda ja hoiame tal pea püsti," jätkas Ben Shimon. "Ta on silmapaistev mängija, kes annab endast alati sada protsenti."

Kuu alguses Põhja-Ameerika profiliiga MLS-i meeskonna Colorado Rapidsiga liitunud Abu Farchi žesti tõlgendamisele lisab hagu Iisraeli ja Palestiina konflikt. Samas on tegu rahvuselt araablasega, kes on sündinud Põhja-Iisraelis asuvas Baqa al-Gharbiyye linnas, mille elanikkonna enamuse moodustavad araablased.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

10:31

Realist lahkunud Alaba leidis uue töökoha Itaalias

10:11

Iisraeli ründaja sai vastuolulise väravatähistuse järel punase kaardi

09:08

Gakpo viimase hetke värav rikkus Jürgen Kloppi debüüdi

08:01

Haaland aitas üle aastakümnete Norral võita Taanit

24.09

Arsenali tiitlipõua lõpetanud Arteta teenis uue lepingu

24.09

Vigastus A-koondises toob Pärnusse ühe nimeka prantslase vähem

24.09

Levadia teenis noorte Balti liigas hõbemedalid

23.09

Suvel taas kokku kukkunud Eriksen lahkus poolte kokkuleppel Wolfsburgist

23.09

Islandi koondislane murdis enne kohtumist Eestiga jalaluu

23.09

Eesti jalgpallikohtunik tegi Meistrite liigas ajalugu

sport.err.ee uudised

10:31

Realist lahkunud Alaba leidis uue töökoha Itaalias

10:11

Iisraeli ründaja sai vastuolulise väravatähistuse järel punase kaardi

09:08

Gakpo viimase hetke värav rikkus Jürgen Kloppi debüüdi

08:36

Obradovici naasmine kujunes Panathinaikosele suurepäraseks

08:01

Haaland aitas üle aastakümnete Norral võita Taanit

24.09

Goidina hõivas Gruusias 12. koha

24.09

Harri Kullas ei sõida rahvuste krossile, teda asendab Kaarel Tilk

24.09

Pulles: läksin treeningu osas tagasi põhitõdemuste juurde

24.09

Tartu Ülikool alistas uue nimega Kalevi avamängus lausa 27 punktiga Uuendatud

24.09

ETV spordisaade, 24. september

24.09

Jürgen Joonas jooksis EM-il esimest korda kümne hulka

24.09

Tiitlikaitsja Itaalia tuli raskest seisust välja ja pääses poolfinaali

24.09

Eestil oli maleolümpial suurepärane päev

24.09

Portaal: vormel-E võistkond kaalub Paul Aroni palkamist

24.09

Oodatud matš saab teoks, Fury ja Joshua kohtuvad Cardiffis

24.09

Jefimova hüppab vette USA uues ujumisliigas

24.09

Selevko asus Saksamaal liidrikohale

24.09

Eesti noormängijate jaoks sai tennise U-16 EM otsa

24.09

Bakuu vabatreeningutel hiilgas George Russell

24.09

Kombe klubi sai Soomes jagu Rooba omast

loetumad

24.09

Soome alistas EM-il valitseva maailmameistri ja pääses poolfinaali

24.09

Aleksei Budõlinist sai Saksamaa judokoondise peatreener

24.09

Tartu Ülikool alistas uue nimega Kalevi avamängus lausa 27 punktiga Uuendatud

24.09

51-aastane võimlemislegend jahib piletit oma üheksandale OM-ile

24.09

Portaal: vormel-E võistkond kaalub Paul Aroni palkamist

24.09

Eestil oli maleolümpial suurepärane päev

23.09

Suvel taas kokku kukkunud Eriksen lahkus poolte kokkuleppel Wolfsburgist

24.09

Tiitlikaitsja Itaalia tuli raskest seisust välja ja pääses poolfinaali

23.09

Maailma ühel mainekamal ultrajooksul osaleb kaks eestlast

24.09

Selevko asus Saksamaal liidrikohale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo