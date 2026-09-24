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Harri Kullas ei sõida rahvuste krossile, teda asendab Kaarel Tilk

Motosport
Kaarel Tilk
Kaarel Tilk Autor/allikas: Karli Saul
Motosport

Rahvuste motokrossi Eesti koondises tehti võistluste eel sunnitud muudatus, kui kogenud Harri Kullase asemel lülitati võistkonda Kaarel Tilk. Tema kõrval stardivad Prantsusmaal ka Jörgen-Mathias Talviku ja Sebastian Leok.

23-aastane Tilk on kahekordne Eesti meister klassis MX2 ja superkrossi Euroopa meister. Tänavusel hooajal hoidis Tilk MX Open klassis Eesti meistrivõistlustel vahepeal liidripositsiooni, kuid pidi viimasel etapil leppima kolmanda kohaga. Rahvuste motokrossil osaleb Tilk esimest korda.

"Võimalus Eestit rahvuste motokrossil esindada tekkis, kuna Harri kukkus ja sai vigastada. Sellest on tõesti väga kahju, aga annan endast kõik, et hoida Eesti lipp Ernées kõrgel kohal," lausus Tilk alaliidu pressiteate vahendusel.

"Mõtted on tõesti väga head ja rõõmu täis, kuna kodumaad esindada kahe suurepärase sõitja, Sebastiani ja Jörgeniga, on suur au. Enne Prantsusmaad sõidame kaasa ka Saksamaa ADAC Masters etapi. Võistlus-/stardipinge on seal olemas ja sõitjad kiired. ADAC-ilt on hea minna sini-must-valgetes värvides Eestit esindama!"

Saksa motokrossi meistrivõistluste eelviimasel etapil sõitis Tilk MX Masters klassis välja oma senise parima tulemuse, olles ühes sõidus kuues ja kokkuvõttes üheksas. Samal etapil võitis Talviku kõik kolm võistlussõitu ja teenis kindla etapivõidu. Leok tuli MX2 klassis kolmandale kohale.

Ka sel nädalavahetusel, 26.-27. septembril osalevad kõik koondise liikmed ADAC-i viimasel etapil Fürstlich Drehnas. Talviku on hetkel MX Masters klassis kolmas, Tilk 16. ja Leok MX Youngster Cup (MX2) klassis teine.

Koondise mänenžer Martin Arumäe ütleb, et juba augustis koondise nimekirja kinnitades määras EMF-i krossikomisjon asendussõitjaks Kaarel Tilga. "Kui Harri Kullas pärast Lange kukkumist haiglast välja sai, tundus olukord okei. Olime selles teadmises ja Harri tegi endast ka kõik, et võimalikult hästi taastuda," selgitas ta.

"Sel esmaspäeval ütles Harri mulle siiski, et ta ei ole ikkagi veel valmis koondise heaks 100% andma. Pidasin nõu koondise treeneri Tanel Leokiga, jäime selle variandi juurde, et nii nagu augustis välja ütlesime, on asendussõitja Kaarel Tilk."

"Kõvadel radadel on Kaarel häid tulemusi näidanud," jätkas Arumäe. "Ta on sel hooajal palju välisvõistlustel osalenud, teinud kaasa kogu ADAC-i sarja. Viimased kaks Eesti meistrivõistluste etappi ei läinud võib-olla nii hästi, kuid vaadates kogu hooaja esitust, ja vaadates seda, et Ernée ei ole liiv, vaid kõva rada, siis on Kaarel minu arvates õige valik. Ka krossikomisjon kinnitas Kaarli asendussõitjaks."

Motokrossimaailma kõige hinnatum ja osavõtjaterohkem meeskonnavõistlus rahvuste motokross toimub tänavu 2.–4. oktoobrini Prantsusmaal Ernées. Tegemist on võistlusega, kus astuvad igal aastal starti maailma tippsõitjad enam kui 30 riigist. MXGP klassis sõidab Eesti koondises Talviku, MX2 klassis Leok ja MX Open klassis Tilk.

Eesti rahvuskoondis on rahvuste krossil järjepidevalt osalenud juba 33 aastat ja kuulunud korduvalt esikümnesse.

Toimetaja: Siim Boikov

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