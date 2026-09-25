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The Athletic: Man City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises

Jalgpall
Manchester City staarmängija Erling Braut Haaland.
Manchester City staarmängija Erling Braut Haaland. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Maineka spordiportaali The Athletic sõnul mõisteti Inglismaa jalgpalliklubi Manchester City süüdi 114 finantsrikkumises.

Ebakõlad Man City rahaasjades tulid päevavalgele 2018. aastal, kui Saksa väljaanne Der Spiegel avaldas klubist lekkinud e-kirju, millest ilmnes, et kümnekordne Inglismaa meister oli kunstlikult suurendanud sponsoritelt saadud tulusid. Inglismaa kõrgliiga ehk Premier League hakkas seepeale uurima võimalikke rikkumisi, mida Man City võis ajavahemikus 2009 kuni 2018 korda saata.

2023. aastal esitas Premier League klubile kokku 115 süüdistust finantsreeglite rikkumises ning aasta hiljem määrati juhtumiga tegelema sõltumatu komisjon.

Reedel kirjutas The Athleticu jalgpalliajakirjanik David Ornstein anonüümsetele allikatele tuginedes, et Man City mõisteti süüdi 114 rikkumises. Ornstein lisas, et Premier League ei ole karistust veel määranud. Inglismaa meedia hinnangul võib karistus ulatuda alates rahatrahvist kuni kõrgliigast väljaheitmiseni.

Man City on rikkumisi järjepidevalt eitanud. BBC teatel kaebab klubi otsuse edasi.

Toimetaja: Henrik Laever

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