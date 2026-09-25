Brett Nõmm debüütmängust: jäime paljudes asjades hätta

Kalev oli neljapäeval võõras saalis Tartu Ülikool Maks & Mooritsa vastu suurema osa ajast tagaajaja rollis ja pidi lõpuks tunnistama kodumeeskonna 27-punktilist paremust.

"Emotsioonid on kehvad ja mõtlikud. Mäng ei läinud nii nagu lootsime. Tartu oli tubli, surus enda mängu peale. Meie ei suutnud enda mängu leida," rääkis Nõmm ERR-ile. "Hooaeg on pikk. Mängijad suudavad taset parandada ja mina suudan oma sõnumit neile paremini kohale viia," lisas ta.

Nõmm tõdes, et kalevlased jäid tartlastele alla peaaegu igas elemendis: "Surve oli kogu aeg peal. Jäime hätta lauavõitluses, jäime hätta survega pallile. Väga paljudes asjades jäime hätta."

Eelmisel hooajal Kalevi särki kandnud mängijatest oli neljapäeval ainsana platsil Hugo Toom. "Mõned lõpetasid karjäärid, välismaalased tahtsid mujale edasi minna ja noored mängijad läksid USA-sse. Ega meil rahakotiga niimoodi ei ole, et saame kõigile rahapatakaga vastu pead anda. Pidime mõned valikud tegema. Hugo oli üks nendest valikutest ja Hugo saab kindlasti paremaks. Tänane mäng tal ei tulnud välja, aga kindlasti on Hugo väga suur jõud meile," ütles Nõmm.

Ta lisas, et meeskonna kapten Martin Dorbek, kes käis suve alguses songaoperatsioonil, ei saa veel mõnda aega väljakule. "Praegu vaatame kuu kaupa. Sellega läheb veel aega," lausus Nõmm.

Kahe nädala pärast alustab Bigbank/Kalev mängimist FIBA Euroopa karikasarja põhiturniiril. 7. oktoobril toimuvas esimeses mängus võõrustatakse Türgi klubi Körfez Basketit. "Peame saama ühte rütmi, et olla euromängudeks paremas seisus. Kindlasti aitab videote vaatamine ja treeningud," märkis Nõmm.