Kelly Sildarut juhendab noorte olümpial tema poiss-sõber

Šveitsis Lausanne'is toimuvaks noorte taliolümpiaks on Sildaru juhendajana ametlikult üles antud tema poiss-sõber Mihkel Ustav, kirjutab Delfi Sport. Varasemalt on Ustav tegutsenud peamiselt mitmete Eesti noorsportlaste juhendajana. Eelmisel hooajal toimunud juunioride MM-il oli tema käe all võistlemas Jaagup Maidla, kes sai Kläppenis nii pargisõidus kui ka Big Airi hüpetes 41. koha.

Tiimi liikmena on kirjas veel Sildaru ema Lilian. Sama kolmik teeb koos läbi kogu algava võistlusturnee. Lausanne'is abistavad Sildarut suuskade määrimisega Eesti määrdemeistrid.

"Ma ei olnud seni endale sobivat treenerit leidnud. Mõtlesin, et Mihkel saab mind välja aidata. Eks me katsetame ja vaatame jooksvalt, aga kui kõik toimib, siis võib-olla polegi kedagi teist vaja," sõnas Sildaru Postimehele.

Tõnis Sildaru jätkab Henry Sildaru juhendajana.