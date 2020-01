Sildaru olümpiadebüüdi eel: tuul ei lubanud võistluskava täielikult paika panna

Sildaru on treeninud Leysini suusakuurordis kaks päeva. "Esimene päev oli rajaga kohanemiseks ning võistluskava paika panemiseks. Täna oleksin pidanud kava lukku panema, ent tugevast tuulest tingitud lühema treeningaja tõttu ei saanud seda sajaprotsendiliselt paika panna," sõnas Sildaru.

Tuule tõttu lubatakse freestyle-suusatajatel homme erandkorras 50 minutit enne kvalifikatsioonivõistlust veel treenida. Kvalifikatsioonis läheb Sildaru rajale kolmanda sportlasena.

Sildaru on olümpiadebüüdi eel põnevil. "See on minu jaoks esimene ja viimane kord noorte olümpial võistelda. Mul on väga hea meel siin olla!" Sildaru võistlusest näeb ka otseülekannet, mida on võimalik vaadata nii EOK kodulehekülje vahendusel või SIIT.

Pärast kolme võistlusvaba päeva on taas jääl Eesti kurlingumängijad, kes alustavad segapaaristurniiri. 21. koha saanud Eesti koondislased loositi kokku vastavalt poolfinaali jõudnud mängijatega, järgides põhimõtet, et igas võistkonnas oleks erinevast riigist päris nais-ja meesmängija. Nõnda on homme turniiri alustav Natali Vedro ühes paaris värske noorte olümpiavõitja, Norra mängija Lukas Hoestmaelingeniga ning Henry Grünberg neljanda koha saanud Uus Meremaa sportlase Lucy Neilsoniga. Pühapäeval tulevad jääle Katariina Klammer, kes on ühes võistkonnas pronksmedali võitnud Venemaa Mikhail Vlasenkoga ja Romet Mäesalu hõbemedali teeninud Jaapani sportlase Momoha Tabataga.

Eesti koondise treeneri Erkki Lille sõnul on segapaaristurniir väga põnev. "Noorte turniiri puhul tuleb ootamatusi ilmselt veelgi rohkem. Vehklemine Eestile sobib ning ehk liiguvad äkksurma peale kurlingumängud homme-ülehomme meile sobivas suunas. Norra noormehe ja Jaapani tüdruku silmist võib lugeda nälga järgmiste medalite järele," sõnas Lill ja rõhutas, et tegemist on klassikalise olümpiaalaga. "Põhirõhk on kogenud mängijal, ent tipus on vaja ka paarilise abi. Igal viskel on selles mängus rohkem kaalu."

Homme teevad oma debüüdi noorteolümpial ka kahevõistlejad ja murdmaasuusatajad.

Eesti koondise ajakava 18. jaanuaril (võistlusajad Eesti aja järgi):

10.30 freestyle-suusatamise kvalifikatsioon ja finaalid (Kelly Sildaru)

11.00 kurlingu segapaarismäng EST/NZL (Henry Grünberg) – TUR/SWE

11.30 naiste kahevõistluse suusahüpped / 15:00 naiste kahevõistluse 4 km (Triinu Hausenberg)

12.00 murdmaasuusatamise krossi kvalifikatsioon ja finaalid (Eliisabet Kool, Johanna Udras, Kaspar Päärson, Anders Veerpalu)

12.30 meeste kahevõistluse suusahüpped / 15:45 meeste kahevõistluse 6 km (Markkus Alter, Markus Kägu)

15.00 kurlingu segapaarismäng EST/NOR (Natali Vedro) – ITA/ESP