Sildaru napist võidust: väga närviline oli olla!

Kvalifikatsiooni 95-punktise sooritusega võitnud 17-aastane eestlanna teenis lõppvõistluse avakatsel 91,50, teisel katsel 93,75 ning otsustaval katsel 71,50 punkti. Närvikõdi pakkus finaali viimane voor, sest enne Sildaru viimast katset sai lõppkokkuvõttes hõbemedali võitnud hiinlanna Gu Ailing Eileen oma soorituse eest 93,25 silma - vaid pool punkti vähem, kui eestlanna.

"Väga närviline oli olla. Eriti hull on just see ootamise aeg. Tuleks siis punktid kohe ära, oleks kergem. Aga kas õnneks või kahjuks ei saanud ta (Gu - toim.) rohkem punkte. Mul on väga hea meel, et mul nii hästi läks," sõnas Sildaru Eesti Olümpiakomiteele antud kommentaaris.

Kuula, millised olid Sildaru muljed pärast olümpiakulla võitu: