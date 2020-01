Sildaru kangeim rivaal keskendub samuti spordi kõrval koolile

Sarnaselt Sildarule koolis käiv Gu teenis 93,25 punkti, eestlanna parim sõit tõi kohtunikelt 93,75 punkti. Hiinlanna tunneb kindlasti teatavat pinget, sest järgmised taliolümpiamängud peetakse 2022. aastal tema kodumaal.

"See on minu hooaja esimene võistlus, sest olen täiskohaga keskkooliõpilane," lausus Gu pärast hõbemedali saavutamist. "Aga ma lõpetan varsti ja siis on mul 17 kuud aega, et Pekingiks treenida."

Gu kasvas üles Ameerika Ühendriikides San Franciscos ja tal oli võimalus hakata esindama ka USA-d. "Valik Hiina kasuks oli kõige raskem otsus, mida teinud olen," kommenteeris ta. "See viis, kuidas USA tiim minu üleminekut toetas, oli ebareaalne."

"Nad ütlesid, et "hei, sa oled ikka üks meist, võid kasutada meie võimalusi ja tulla meie laagritesse". See tõestab, et sport on tõeliselt rahvusvaheline."

"Mõned inimesed ütlevad, et "ta on Ameerika tüdruk ja läheb Hiinasse põhjusel X, Y või Z". Aga ma räägin mandarini keelt soravalt ja olen veetnud veerandi elust Hiinas," jätkas Gu. "Ma lähen sinna igal suvel. Kodus suhtleme hiina keeles ja ma söön hiina toitu. Tunnen sidet mõlema maaga."

Gul jätkus häid sõnu ka teda napilt edestanud Sildaru jaoks. "Enne viimast sõitu olin ülimalt närvis. Kelly seisis mu selja taha ja ütles, et "hei, ma tahan, et sa maanduks". Meil on selline kamraadlus. Ta on sama hea inimene kui suusataja. Ma olen talle alates kaheksaselt alt üles vaadanud. Uskumatu oli temast vaid poole punkti kaugusele jääda."