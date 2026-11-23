Saku Sporting alistas võõrsil Jõhvi FC Phoenixi 7:2. Sporting haaras kohtumise alguses kiirelt kaheväravalise eduseisu, kui juba esimese kahe minuti jooksul olid täpsed Märten Männiste ja Nikita Tšernei. Avapoolaja lõpus suurendas Karl Mööl kahe järjestikuse tabamusega eduseisu 4:1-ni.

Mööl sai jala valgeks ka teisel poolajal, vormistades kübaratriki. Kaks väravat lõi võitjavõistkonna eest kokku Tšernei, lisaks jõudis sihile Rauno Tutk. Phoenixi eest olid täpsed Jelissei Zahharov ja Vadim Velikanov, esimene neist realiseeris penalti.

Pärnu SJK Hagalaz sai koduväljakul kindla 6:1 võidu Tartu Ravens Futsali üle. Pärnakad läksid juba avapoolajal kaheväravalisse eduseisu ning jätkasid teisel poolajal resultatiivset mängu. Kolm väravat lõi Reno Mark, kellele lisaks olid täpsed Ronaldo Tiismaa, Robin Limberg ja Rocco Mõtt. Ravensi ainus tabamus läks kirja omaväravast.

Vooru väravaterohkeimas vastasseisus alistas Tallinna FC Bunker Partner võõrsil Narva United Coolbeti 7:5. Avapoolaja järel oli 3:2 eduseisus Narva meeskond, kuid teisel poolajal haaras initsiatiivi Bunker Partner, kes lõi kolm järjestikust väravat ja pööras mängu enda kasuks. Narva suutis veel vahet vähendada, kuid kohtumise lõpus vormistas Pavel Rubel oma teise tabamusega lõppseisuks 7:5. Kaks väravat sai kirja ka Anton Pfening, lisaks olid täpsed Artur Bõstrov, Mark Ivanov ja Danila Gushinets. Narva poolelt sai kaks tabamust kirja Kristjan Kalamees, ühe Maksim Babjak, Deniss Kolossov ja Lev Lužin.

Liigatabelis jätkab liidrina kaotuseta Bunker Partner, kellel on viie võidu ja ühe viigiga koos 16 punkti. Narva United Coolbet jääb neist kuue punkti kaugusele. Pärnu SJK Hagalaz tõusis võiduga kolmandaks ning on kogunud võrdselt üheksa silma neljandal real paikneva Ravens Futsaliga. Saku Sporting hoiab seitsme silmaga viiendat kohta, Jõhvi FC Phoenix jätkab punktideta viimasel positsioonil.