Avaveerandi 12 järjestikuse punktiga lõpetanud TalTech ei suutnud teisel veerandajal oma edu kasvatada, aga lubas Riia teismelistel siis kolmandal perioodil visata vaid neli punkti. Lõpusireeniks oli tablool TalTechi 80:48 võit. Kapten Oliver Metsalu kogus 16 punkti, Tormi Niits panustas 14 punkti, 10 lauapalli ja kuue vaheltlõikega.

Eesti klubide omavahelises mängus võitis Keila Basket kodusaalis Pärnu vastu avaveerandi 18:11, aga järgmised kümme minutit kuulusid Pärnule skooriga 34:15. Kolmanda perioodi 12:0 vahespurdiga suurendas külalismeeskond oma edu juba 24-punktiliseks. Hendrik Eelmäe oli võitjate resultatiivseim 16 punktiga, Keilat vedas Jordan Tillmon 29 punktiga.

Kui teistes mängudes otsustati asjad varakult ära, siis Viimsi pidas kodusaalis Liepajaga tõelise põnevuslahingu, kus kumbki ei suutnud minna juhtima enam kui üheksa punktiga. Oliver Pere kaks järjestikust korvi viisid Viimsi kolm ja pool minutit enne mängu lõppu ette 80:79 ning pärast Liepaja tabavat viset tõi Karl Gustav Jurtšenko Eesti klubile poolteist minutit enne lõpusireeni taas ühepunktilise edu.

Siis eksisid oma rünnakutel mõlemad meeskonnad, viimase 24 sekundi jooksul pääses Liepaja neli korda vabaviskejoonele ning realiseeris kõik, minnes ette 85:82. Ralf Küttis saatis kaheksa sekundit enne lõpusireeni läbi rõnga viigistava kaugviske, ent Liepajale tõi võidu Ivo van Tamme viimase sekundi vise. Jurtšenko viskas Viimsi kasuks 24 punkti ja võttis 12 lauapalli, külaliste resultatiivseim oli Avi Toomer 24 punkti ja kaheksa korvisööduga. Ivo van Tamm panustas võitu 15 punkti ja 14 lauapalliga.

Tabeliseis:

1. Riia Zelli 10-0

2. Riia VEF 8-3

3. Valmiera 8-3

4. TalTech 9-4

5. Tartu Ülikool 6-4

6. Bigbank/Kalev 6-4

7. Pärnu 5-4

8. Keila KK 6-5

9. Ventspils 6-5

10. Ogre 6-5

11. Liepaja 5-6

12. Riia Juuniorid 3-7

13. Viimsi 2-10

14. Läti Ülikool 1-10

15. Keila Basket 0-11