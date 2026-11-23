Ookeanitaguses üliõpilasliigas NCAA jätkab Eesti korvpalluritest heas hoos Erik Makke, kes aitas oma koduülikooli Stephen F. Austini 72:70 võiduni Temple'i üle.

Külalismeeskond Temple läks viis minutit enne mängu lõppu 64:53 juhtima ja oli veel neli minutit enne lõpusireeni ees kaheksa punktiga, siis tabas Makke kaugviske, realiseeris neli vabaviset ning saatis viimase minuti alguses läbi rõnga viske, mis viis Stephen F. Austini 69:68 juhtima.

Makke oli taas kuuest mängust viis võitnud Stephen F. Austini resultatiivseim, kui kogus 29 minutiga 22 punkti (vabavisked 12/13), neli lauapalli ja kolm korvisöötu. Endine Bigbank/Kalevi tagamängija on sel hooajal oma koduülikooli eest kogunud keskmiselt 17,3 punkti (visketabavus 50,9 protsenti) ja 3,3 resultatiivset söötu.

Texas A&M (2-3) oli West Floridast (3-4) üle 68:44, Sille-Liis Mölder viskas omade resultatiivseimana 12 punkti, võttis kuus lauapalli ja tegi kolm vaheltlõiget. Keandra Koorits kogus Pepperdine'i (3-3) 63:73 kaotusmängus kõik kohtumised võitnud Rice'i vastu üheksa punkti. Oliver Kullamäe jäi 13 minutiga nullile, kui tema koduülikool San Jose (3-3) tabas väljakult vaid 31-protsendiliselt ning kaotas Loyola Chicagole (4-2) 63:72.