Aastate jooksul FCI Levadia üheks olulisemaks tugisambaks kujunenud Peetson jätkab meeskonna eestvedamist ka järgnevatel hooaegadel, tuues väljakule hindamatut kogemust, liidriomadusi ja võitjamentaliteeti, kirjutab Levadia klubi pressiteates.

2014. aastal Levadia esindusmeeskonnaga liitunud Peetson on klubiga kroonitud neljakordseks Eesti meistriks. Tänavu krooniti Levadia Eesti meistriks juba kuus vooru enne hooaja lõppu ning lõpetas Premium liiga hooaja 91 punktiga, edestades lähimat konkurenti FC Florat koguni 29 punktiga.

"Rasmuse tähtsusest meie klubile ei ole vaja pikalt rääkida. Kõik Levadia viimaste aastate suuremad kordaminekud on seotud Rassiga!" kinnitas Levadia tegevjuht Andri Olinõk. "Ta on neljakordne Eesti meister ja tõeline liider, kes võtab vastutuse ning näitab oma kõrget taset igal positsioonil, kus meeskond teda vajab. Tema mõju riietusruumis on hindamatu. Just sellised mängijad muudavad meeskonna ühtseks ning aitavad meil edasi liikuda igal treeningul, igas mängus ja igal hooajal," lisas ta.

"Mul on hea meel jätkata oma teed Levadias ja liikuda üheskoos ühiste eesmärkide suunas. Hindan klubi usaldust ja usun, et tehtud tööd jätkates on uued kõrgused ületatavad," sõnas Peetson ise. "Eelmise hooajaga näitasime, et selle kollektiiviga oleme teinud suure sammu ja vundament on laotud. Mul on väga hea meel, et meie tuumik säilib mitmeks aastaks ja saame hakata tööd tegema järgmiste sammude poole."