Pochettino ametiaja esimene veerandtund oli ManU jaoks täielik katastroof, kui Leny Yoro sai juba kaheksandal minutil punase kaardi, Dominik Szoboszlai saatis järgnenud karistuslöögi otse võrku ning Florian Wirtz suurendas akrobaatilise sooritusega 13. minutil kodumeeskonna edu kaheväravaliseks.

66. minutil tegi Rio Ngumoha seisuks 3:0 ja Victor Munoz vormistas 82. minutil lõppskooriks 4:0. Viimasest viiest mängust neli võitnud Liverpool on tabelis 21 punktiga neljandal kohal, sel liigahooajal vaid ühe kohtumise võitnud ManU on kaheksa punktiga eelviimane.

Uus Manchester Unitedi peatreener sai oma esimeses mängus nii suure kaotuse viimati sada aastat tagasi, kui Lal Hilditchi juhendatud meeskond kaotas 1926. aasta oktoobris Boltonile samuti 0:4. Äsja USA koondise juurest ManU tüüri juurde tulnud Pochettino oli pärast mängu siiski kindlameelne.

"Õppisin oma mängijate kohta täna seda, et nad tahavad võidelda. Nad on meeskonnale ja klubile pühendunud ja tahavad võita. Pakkusime täna uskumatu pingutuse. See oli test. Kaheksa minuti järel oled kümnekesi ja jääd kaotusseisu: kas arvate, et see on lihtne? Isegi maailma parim võistkond oleks sellistes tingimustes võrgust korjanud neli palli, võib-olla enamgi," rääkis argentiinlane.