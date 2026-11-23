Chicago Bullsi tagamängijast Josh Giddeyst sai esimene mees, kes sel NBA hooajal ühes mängus jaganud vähemalt 20 resultatiivset söötu. Kohtumises Denver Nuggetsi vastu sellest aga võiduks ei piisanud.

Tasavägiselt kulgenud avapoolaja järel haaras külalismeeskond Nuggets (10-5) kolmanda veerandaja lõpus 12-punktilise edu ja juhtis veel 40 sekundit enne normaalaja lõppu pärast Jamal Murray 2+1 olukorda 131:126, hiilgava mängu teinud Josh Giddey vastas viie järjestikuse punktiga ning viis kohtumise lisaajale.

Seal tõid Murray, Nikola Jokic ja Cameron Johnson üsna kiirelt külalismeeskonnale kaheksapunktilise edu, mida enam käest ei antud ja nii pidi Bulls (4-12) leppima 145:151 kaotusega. Austraalia koondislane Giddey lõpetas mängu 23 punkti, 22 resultatiivse söödu ja 14 lauapalliga. Temast sai Guy Rodgersi järel alles teine mängija, kes Bullsi eest ühes mängus kogunud vähemalt 20 punkti, 20 korvisöötu ja 10 lauapalli, viimati jagas mõni Chicago mees ühes mängus 20 korvisöötu aastal 1985.

Pühapäeval 25 kaugviset tabanud Bullsi resultatiivseim oli 33 punkti kogunud Buddy Hield. Võimsa mängu tegid ka Denveri tähed: Murray lõpetas mängu 45 punktiga, Jokici arvele kogunes 37 punkti, 18 lauapalli ja 11 resultatiivset söötu.

Bam Adebayo viskas Miami Heati (10-6) 123:113 võidumängus Oklahoma City Thunderi (10-7) üle 24 punkti, võttis 15 lauapalli ja andis 12 resultatiivset söötu. Dallas Mavericks (10-7) mängis võõrsil Utah Jazzi (3-15) vastu viimase kahe minuti ja 14 sekundiga maha 16-punktilise eduseisu, aga 28 punkti visanud Cooper Flaggi vabavisked tõid neile siiski 116:114 võidu. Kümme kaugviset tabanud Svjatoslav Mõhhailjuk kogus Jazzi parimana 39 punkti, neist 23 tulid viimasel veerandajal.

Idakonverentsis teisel kohal olev Boston Celtics (11-6) on väikeses mõõnas, kui on kaotanud neli mängu järjest. Pühapäeval jäädi 87:88 alla Golden State Warriorsile (9-8), kes lõpetas viiemängulise kaotusteseeria. Jayson Tatum viskas Bostoni kasuks 27 punkti, võttis kümme lauapalli ja andis kuus korvisöötu, aga ei suutnud otsustaval rünnakul kogenud Draymond Greeni üle mängida.