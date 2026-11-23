Elme Messer meeste võrkpalli Balti liigas peeti pühapäeval kaks mängu ning Eesti klubidest teenis võidulisa Tartu Bigbank, kes sai 3:1 (19:25, 25:23, 25:19, 25:16) jagu Jekabpilsi Lušist.

Bigbankil on nüüd neljast mängust kirjas neli võitu ja 12 punktiga ollakse tabelis teisel kohal. Jekabilsil on võiduarve avamata ja ühe punktiga asutakse viimasel tabelireal, vahendab volley.ee.

Kaspar Timusk kerkis 17 punktiga (+5) Tartu parimaks, 13 punkti (+4) lisas Tobias Louis Laffranque ning 11 (+3) Robin Rohula. Bigbanki vastuvõtt oli 51% ja rünnak 37%, blokiga teeniti 10 punkti, servil löödi 6 ässa ja eksiti 9 pallingul.

Jekabpilsile tõi 17 punkti (+5) Karlis Jaundžeikars. Läti klubi vastuvõtt oli 48%, rünnak 33%, blokist saadi 10 ja servilt 7 punkti (12 viga).

Teises pühapäevases mängus alistas Robežsardze/RSU 3:0 (25:14, 25:20, 25:20) Selver x TalTechi. Selver asub liigatabelis 8 punktiga neljandal kohal, RSU on 15 punktiga esimene.

Marek Gergely tõi Tallinna klubile 12 punkti (+3), Kaur Erik Kais lisas 10 (+3) punkti ja Jan Stog panustas 8 silmaga (+2). Selveri vastuvõtt oli 58%, rünnak 41%, blokipunkte kogunes 4 ja servipunkte 3 (15 viga).

RSU kasuks tõi Toms Kalnins 17 punkti (+12). Läti klubi vastuvõtt oli 37%, rünnak 50%, blokiga teeniti 10 punkti, servil löödi 3 ässa ja eksiti 8 pallingul.