Otsustav korduskohtumine peetakse järgmisel laupäeval, 28. novembril kell 12.30 Lasnamäe Spordikompleksi kunstmurustaadionil, kus selgub, kumb meeskond mängib järgmisel hooajal esiliigas ning kumb esiliiga B-s.

Viljandi Männimäe jalgpallihallis 470 pealtvaataja ees toimunud mängus avas kodumeeskonna eest skoori 10. minutil Geron Vidder. Viljandi näitas taas teravust 29. minutil kui palli toimetas paremasse nurka Eric Levit, kasvatades eduseisu kaheväravaliseks.

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