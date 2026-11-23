Viljandi Tulevik astus esiliiga lävele
Koduse jalgpalli esiliiga üleminekumängude avakohtumises alistas Viljandi JK Tulevik koduväljakul FC Tallinna 2:1.
Viljandi Männimäe jalgpallihallis 470 pealtvaataja ees toimunud mängus avas kodumeeskonna eest skoori 10. minutil Geron Vidder. Viljandi näitas taas teravust 29. minutil kui palli toimetas paremasse nurka Eric Levit, kasvatades eduseisu kaheväravaliseks.
FC Tallinna auvärava eest kandis 58. minuti hoolt Ervin Irha. 67. minutil avanes Tulevikul võimalus edu taas kaheväravaliseks kasvatada, kuid Ingo Otti penalti tõrjus Sander Liiker.
Otsustav korduskohtumine peetakse järgmisel laupäeval, 28. novembril kell 12.30 Lasnamäe Spordikompleksi kunstmurustaadionil, kus selgub, kumb meeskond mängib järgmisel hooajal esiliigas ning kumb esiliiga B-s.
Toimetaja: Anders Nõmm