Eesti purjetamiskoondis võitis Rio de Janeiros toimuval SSL Gold Cupil nelja sõidu kokkuvõttes oma alagrupi ning pääses maailma tugevaimate purjetamisriikide konkurentsis 1/16-finaali.

Neljast sõidust võitsid eestlased kaks ja lõpetasid kaks teisena, kogudes 17 punkti. Pühapäevases viimases sõidus vähendati Malaisiaga vahe finišiks neljale sekundile, kuid sõiduvõit läks Malaisiale. Alagrupi kokkuvõttes edestas Eesti Malaisiat ühe punktiga.

Pühapäeval Guanabara lahel peetud otsustavas sõidus ei õnnestunud Eesti meeskonnal start soovitud viisil. Esimesel vastutuuleotsal tuli eestlastel võidelda koha eest konkurentide vahel ning esimesse vastutuulemärki jõudis Malaisia liidrina. Eesti tõusis esimesel allatuuleotsal teiseks ning hoidis seda kohta finišini.

Eesti koondise kapteni Karl-Hannes Tagu sõnul oli meeskonnal sõidu alguses probleeme purjede seadistusega. "Täna oli meil natuke raskem, olime oma trimmidega natukene hädas. Esimene allatuul oleks võinud ka parem olla, aga viimases allatuules elasime Matile korralikult seljas. Mina, Janno ja Rufus surusime Matit väga kõvasti, et vedu oleks pidevalt peal," rääkis Tagu.

Kapten tõi eraldi esile Rufuse panuse viimase allatuuleotsa õnnestumisse. "Suur tänu Rufusele, kes luges tuult ja julgustas Matit alla keerama. Tegime selle võistluse esimese korraliku allatuule," lisas Tagu.

Viimasel allatuuleotsal vähendas Eesti vahet Malaisiaga kiiresti ning finišis lahutas kahte jahti vaid neli sekundit. Malaisia võitis sõidu, kuid Eesti teine koht tõi topeltpunktidega sõidust kuus punkti ja kindlustas alagrupi esikoha.

"Viimane allatuul tegi tervel meeskonnal tuju heaks. Olime mängus tagasi väga selgelt," ütles Tagu. Kapteni sõnul oli meeskonnal esimest korda võimalus katsetada üht kasutatavatest purjedest tugevamas tuules. See tõi esile nüansse, millele tuleb järgmisteks sõitudeks tähelepanu pöörata.

Korraldaja võistluspäeva kokkuvõttes tõsteti esile ka Eesti roolimehe Mati Sepa tegevust teisel vastutuuleotsal, kus ta kontrollis Kuuba manöövreid ning aitas sellega kindlustada Eesti positsiooni kahe parema hulgas.

1/16-finaalringis võistleb Eesti A-alagrupis koos Ungari, Ecuadori ja Tahitiga. Ungari on SSL Gold Cupi 2023. aasta võitja, Ecuador alustab turniiri sellest ringist ning Tahiti pääses edasi 1/32-finaalringi B-alagrupi teise kohaga.

Järgmise ringi sõidud toimuvad 26.-29. novembril. Eesti esimene sõit on kavas neljapäeval, 26. novembril kell 17 Eesti aja järgi. Ka selles ringis peetakse neli sõitu, millest viimane annab topeltpunktid. Kaks paremat koondist pääsevad 1/8-finaali.