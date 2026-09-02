Rahvusvaheline suusaliit lubab agressorriikide sportlased rajale

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) teatas kolmapäeval, et lubab Venemaa ja Valgevene sportlased ilma oma riigi sümboolikata võistlustulle.

FIS-i nõukogu kogunes sel nädalal Thunis, kus pandi muuhulgas paika agressorriikide sportlaste osalusega seotud reeglid. Suusaliidu teatel toetuvad nad rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) suvisele otsusele Venemaa olümpiakomitee tegevuskeeld tühistada ning lubab nii Venemaa kui ka Valgevene sportlased rajale.

Agressorriikide sportlased lubatakse võistlustele ainult individuaalsetel aladel ja nad peavad kinnitama oma poliitilist neutraalsust. Lisaks ei saa nad kasutada oma riigi lippu, hümni ega vormi. FIS rõhutas, et jälgib neutraalsete sportlaste tegevust ning kehtestab neutraalsuspõhimõtte rikkumisel sanktsioone.

"FIS-i otsus on oluline samm. Järgmine samm on lubada Venemaa suusatajad ja lumelaudurid rahvusvahelistele võistlustele oma lipu ja hümniga," kirjutas Venemaa spordiminister ning olümpiakomitee pealik Mihhail Degtjarjov oma Telegrami kanalis.

Nii mõnigi rahvusvaheline alaliit on pärast ROK-i suvist otsust agressorriikide sportlastele kehtestatud piiranguid pehmendanud või sootuks eemaldanud, aga rahvusvaheline laskesuusaliit IBU teatas hiljuti, et ei kavatse seda teha. Eelmise aasta lõpus tegi rahvusvaheline spordikohus (CAS) otsuse, mille abil said agressorriikide talisportlased taas MK-sarjaga liituda ning Milano Cortina olümpiale kvalifitseeruda. Kokku osales taliolümpial 20 sportlast, 13 Venemaalt ning seitse Valgevenest. Kui toona pidid nad läbima märksa põhjalikuma taustakontrolli, siis nüüdsest piisab ainult neutraalsuse kinnitamisest.