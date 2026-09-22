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Korvpalli Eesti-Läti liiga hooaeg algas Valmiera võiduga

Korvpall
Valmiera korvpallimeeskond
Valmiera korvpallimeeskond Autor/allikas: VALMIERA GLASS VIA Basketbols
Korvpall

Teisipäeval tehti algust korvpalli Eesti-Läti liiga üheksanda hooajaga, mille avamängus saavutas tiitlikaitsja Valmiera uustulnuka Rigas Juniori üle üheksapunktilise võidu.

Mullu finaalis Tartu Ülikool Maks & Mooritsa alistanud ning meistriks tulnud Valmiera haaras hooaja avamängus Rigas Juniori vastu varakult ohjadest ning saavutas avaveerandi lõpuks 12-punktilise edu. Liiga uustulnuk ei lubanud tugevat vastast teisel veerandil kuigi palju kaugemale ning poolajapausile mindi Valmiera 45:35 eduseisul.

Kolmanda veerandi alguses skooris Valmiera viis vastuseta punkti, aga Rigas Junior suutis veerandi käigus vahe viiele punktile lihvida. Otsustaval veerandil tegi liiga uustulnuk mängu huvitavaks, kui jõudis 14:2 spurdiga ka eduseisuni, aga Valmiera mängis otsustavatel hetkedel kindlamalt ning vormistas 82:73 (28:16, 17:19, 17:21, 20:17) võidu.

Mullu Tartu Ülikoolis mänginud Bryce Mcbride oli 16 punktiga üleplatsimees, lisaks kogus ameeriklane kolm korvisöötu, kolm vaheltlõiget, kaks resultatiivset söötu ja ühe bloki. Keskmängija Prince Oduro viskas 15 punkti ja haaras viis lauapalli, Aminu Mohammed tegi võidumängus 12 punkti ja kümne lauaga kaksikduubli. Rigas Juniori resultatiivseim oli Raivo Kudrjavcevs, kelle arvele jäi 15 punkti ja seitse korvisöötu.

Eesti-Läti liiga jätkub kolmapäeval, kui Riia VEF võõrustab Läti Ülikooli. Neljapäeval teevad hooajaga algust ka Eesti klubid, kui Tartu Ülikool võõrustab Bigbank/Kalevit. Tänavu osaleb ühisliigas 15 meeskonda, seitse Eestist ja kaheksa Lätist.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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