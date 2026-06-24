ROK üritab olümpiaharta muudatustega sporti ja poliitikat lahus hoida

Olümpiaharta muudatustega proovitakse rõhutatada, et sporti ei tohiks mõjutada poliitilised tegurid ning et alaliitudel oleks suurem võim teha otsuseid ilma oma valitsuse, kultuuri või ühiskonna. ROK põhjendas muudatusi sellega, et uuendatud sõnastus kaitseb nii sportlasi kui ka võistlusi väliste tegurite eest ning ei luba olümpiamänge kasutada poliitilise vahendina.

ROK-i president Kirsty Coventry on mitmel korral vihjanud, et Venemaa ja Valgevene sportlased peaksid saama võistlustulle naasta. Aprillis esines Coventry Euroopa Spordifoorumil, kus ta ütles, et "sportlased saavad meid inspireerida vaid siis, kui neid lubatakse võistlema." Maikuu alguses teatas ROK-i täitevkomitee, et ei soovita enam piirata Valgevene sportlaste ja võistkondade osalemist rahvusvahelistel võistlustel.

Rahvusvahelise sportlaste esindusorganisatsiooni Global Athlete peadirektor Rob Koehler ütles, et ROK-i sõnum avab ukse agressorriikide sportlastele. "Sõnum on üsna selge: sõda, süstemaatiline doping ja olümpiaharta korduvad rikkumised ei takista sportlasi osalemast," ütles Koehler Reutersile.

Lisaks tahab ROK läbi viia muudatuse, millega saaks olümpiakava paindlikumalt ümber teha. ROK saaks hinnata spetsiifiliste distsipliinide sobivust olümpiakavas ehk ei peaks tingimata kaasama spordiala laiemalt, vaid saaks kavva võtta ainult teatud võistluskategooriad. Lisaks oleks lihtsam olemasolevaid alasid olümpiakavast välja arvata ning uusi juurde lisada.

Esialgse plaani järgi tehtaks sellega algust 2032. aasta suveolümpiamängudel Brisbane'is. "See on olümpiamängude alus ja kõige olulisem asi, mida me olümpialiikumisega jagame. Meie peaks seda kontrollima," selgitas Coventry.