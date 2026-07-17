IHF tühistas Venemaa ja Valgevene sportlastele kehtestatud keelu

Föderatsioon on ametlikult tühistanud keelu, mis algselt kehtestati 4. märtsil 2022 pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Venemaa ja Valgevene meeskonnad, ametnikud, kohtunikud, õppejõud ja eksperdid saavad nüüd osaleda kõigil IHF-i üritustel ja tegevustel oma riiklike sümbolitega.

Käsipalliliit väljendas ka oma pikaajalist pühendumust Ukraina Käsipalliliidule. IHF mõistis kindlalt hukka käimasoleva sõja ja selle laastavad tagajärjed, avaldades lootust konflikti peatsele lõpule, et saavutada rahu ja taastada normaalsed spordisuhted.

Venemaa ametnikud tervitasid seda arengut. Spordiminister Mihhail Degtjarjov otsuse tähtsust, nimetades seda suureks läbimurdeks Venemaa spordidiplomaatia jaoks.

"Rahvusvahelise Käsipalliföderatsiooni täitevkomitee on otsustanud taastada Venemaa sportlaste pääsu võistlustele ilma piiranguteta," kirjutas Degtjarjov. "IHF on saanud 13. rahvusvaheliseks spordialaliiduks, mis lubab kõik Venemaa sportlased oma võistlustele ilma piiranguteta, ning neljandaks alaliiduks, kes rakendab vastavaid ROK-i soovitusi. Venemaa naasmine maailmasporti on märgatavalt kiirenenud."

Venemaa meeste koondise endine peatreener Vladimir Maksimov tervitas uudist, kuid viitas jätkuvatele poliitilistele takistustele Euroopas, kus paljud riigid on endiselt kindlalt vastu ROK-i hiljutisele otsusele.

"Loomulikult on mul selle uudise üle hea meel," ütles Maksimov. "See on suur pluss, eriti kui IHF muudab maailmameistrivõistluste, Euroopa meistrivõistluste, juunioride võistluste ja muude sündmuste valikusüsteemi. Põhiküsimus puudutab aga Euroopat, kus toimuvad kõik Euroopa karikasarjad ja Euroopa meistrivõistlused."