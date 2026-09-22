Eestis astub esmakordselt puuri endine UFC võitleja

Evecon Raju tegevjuhi Ott Tõnissaare sõnul on juubeliks valminud Raju ajaloo kõige põnevam võitluskaart. "Eestis on MMA-ga tegeletud 24 aastat ja selle aja jooksul pole ükski Eesti sportlane kodumaa pinnal astunud endise UFC võitleja vastu. See, et meie oma mees läheb vastamisi maailma esiliiga veteraniga, kes on võitnud UFC-s ja tulnud LUX-i meistriks, oli ka juba aeg. Lisakaalu annavad juubelikaardile naiste naasmine Raju puuri, esimene professionaalne kikkpoksimatš ja profimatšide suurem osakaal," sõnas Tõnissaar.

Võitlusõhtu kulminatsiooniks on Eesti ühe edukaima vabavõitleja Kristjan Tõniste mõõduvõtt endise UFC võitleja Rodrigo Vargase vastu. Mehhiklasest veteranil on ette näidata 16 profivõitu. Tõniste jaoks on see aga tema karjääri kaalukaim matš, mis võib avada uksed rahvusvahelisele areenile.

UFC poole pürgiv Eesti eliitlööja Maikel Astur (5-1) kohtub plahvatusliku prantslase Levy Carrieliga (5-5). Kuna mõlemad mehed on tuntud lõpetamiste ja terava püstivõitluse poolest võib see matš kulmineeruda nokaudiga. Üle 70 profimatši pidanud Euroopa meister ja elav kikkpoksi legend Markko Moisar teeb oma debüüdi Raju puuris, tuues vaatajateni organisatsiooni ajaloo esimese professionaalse kikkpoksi reeglitega matši. Tema järgmised etteasted toimuvad aga MMA kinnaste ja reeglitega.

Evecon Raju 19 võitlusõhtul Tõniste ja Asturiga kohtunud brasiillane Cristiano Cruz ja rumeenlane Robert-Alexandru Constantin lähevad nüüd vastamisi omavahel. Selgub, kumb parem, kas Asturi võiduseeria lõpetanud Constantin või Tõnistele käelukuga alla jäänud Cruz.

Algselt rootslase Niclas Pederseniga kohtuma pidanud Madis Mäeste sai endale uue vastase, sest Pedersen vigastas end treeningul. Pärnakate au ja uhkus Mäeste astub profipuuri viimast korda võitlejana, tema lahkumislahing prantslase Yanis Simonite vastu tõotab tulla õhtu üks emotsionaalsemaid.

Kokku astub puuri 20 võitlejat kümnes matšis.