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IBU ei luba venelasi tagasi: see saadab ülejäänud spordimaailmale sõnumi

Laskesuusatamine
Venemaa laskesuusataja Eduard Latõpov võitis Pekingi olümpiamängudel kolm pronksmedalit
Venemaa laskesuusataja Eduard Latõpov võitis Pekingi olümpiamängudel kolm pronksmedalit Autor/allikas: SCANPIX/AP
Laskesuusatamine

Kuigi mitmed rahvusvahelised spordiliidud on hakanud Venemaa ja Valgevene sportlasi oma sümboolikaga taas võistlustele lubama, ei kavatse rahvusvaheline laskesuusaliit IBU seda teha. Venemaa spordimaastikul tekitab see tuska.

Järgmine IBU juhatuse kongress toimub 17.-20. septembril Saksamaal Berchtesgadenis. Kolmapäeval kinnitas IBU juhatuse norralasest liige Tore Böygard NRK-le Venemaa meedias levinud uudist, et Venemaa küsimus seal arutlusele ei tule.

"Juhatusel ei ole plaanis ei Venemaa ega Valgevene sportlasi võistlema lubada. Anname kongressile teada, et jääme kindlaks oma 2022. aastal langetatud otsusele nad rahvusvahelistelt võistlustelt eemaldada," kommenteeris Böygard Norra ringhäälingule.

Pärast Rahvusvahelise olümpiakomitee suvist otsust Venemaa olümpiakomitee tegevuskeeld tühistada, on mitmed suured alaliidud - näiteks rahvusvaheline autoliit ja rahvusvaheline käsipalliliit - Venemaa ja Valgevene sportlased taas oma sümboolikaga võistlema lubanud. IBU on sellele vastu, rahvusvaheline suusaliit FIS ei ole konkreetset otsust veel langetanud.

"See on täiesti arusaamatu," vahendab NRK endise Venemaa iluuisutähe ja nüüd poliitikas tegutseva Svetlana Žurova uudisteagentuurile Ria öeldud sõnu. "Selline käitumine on talispordiliitudele tavapärane: nad on kõik üksteist jäljendanud ja samu asju korrutanud. Probleem on selles, et tegemist on Euroopa juhatusega ja pea kõik võistlused toimuvad Euroopas."

"Seal [ISU-s] on nii palju russofoobe, et raske on midagi muud oodata," sõnas endine laskesuusataja Dmitri Vassiljev TASS-ile; laskesuusakommentaatorit Dmitri Gubernijevit IBU otsus ei üllata: "pole mõtet oodata, meie laskesuusatajad pääsevad viimasena võistlema. Peame rahulikult korraldama oma võistluseid ja samal ajal võitlust jätkama kohtutes," sõnas ta Matš TV-le.

NRK kommentaatori Jan Petter Saltvedti sõnul saadab rahvusvaheline laskesuusaliit oma otsusega selge signaali. "IBU tõestab, et on võimalik hoida joont, mida nad on teinud alates sissetungist 2022. aastal. See saadab ülejäänud spordimaailmale tähtsa sõnumi: kui sõda Ukrainas jätkub, on jätkuvalt võimalik öelda "ei"."

Toimetaja: Anders Nõmm

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