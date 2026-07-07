ROK taastas Venemaa liikmelisuse, EOK mõistis otsuse hukka

ROK peatas Venemaa olümpiakomitee liikmelisuse 2023. aasta oktoobris, nädal pärast seda, kui VOK oli enda liikmetena tunnustanud Ukrainale kuuluvate Donetski, Hersoni, Luhanski ja Zaporižžja regionaalseid spordiorganisatsioone, millega rikuti Ukraina territoriaalset terviklikkust ning mindi ROK-i sõnul vastuolusse olümpiahartaga.

"Jõudsime otsuseni pärast ROK-i õiguskomisjoni põhjalikku analüüsi, mis leidis, et Venemaa olümpiakomitee ei pea Ukraina territooriumil tegutsevaid regionaalseid spordiorganisatsioone enam oma liikmeteks. Ühtlasi on VOK kinnitanud, et ei tegutse kõnealusel territooriumil ega hakka seal ka tegutsema," teatas ROK teisipäeval.

Ühtlasi lisas ROK, et organisatsiooni senised soovitused rahvusvahelistele alaliitudele Venemaa sportlaste võistlustel osalemise osas kaotavad kehtivuse. Rahvusvahelistele spordiliitudele jääb endiselt õigus otsustada, kas ja mis moel venelasi ning valgevenelasi oma võistlustele lubada: näiteks pikendas rahvusvaheline kergejõustikuliit WA eelmise nädala lõpus agressorriigi sportlastele määratud võistluskeeldu.

"Kooskõlas olümpiahartaga peab Venemaa olümpiakomitee tagama, et kõik [2028. aasta Los Angelese] olümpiamängudele pürgivad Venemaa sportlased ei täidaks mitte ainult sportlikke kriteeriume, vaid oleks ka eeskujud, kes austavad ja hoiavad läbi spordi au sees rahumeelse ühiskonna väärtuseid," lisas ROK.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) mõistis ROK-i otsuse hukka. EOK hinnangul on see samm vastuolus olümpialiikumise põhiväärtustega ajal, mil Venemaa ja Valgevene jätkavad agressioonisõda Ukraina vastu, ründavad tsiviilelanikke ja hävitavad Ukraina infrastruktuuri.

"Peame ROK-i 7. juuli otsust sügavalt kahetsusväärseks. Iga järeleandmine saadab sõnumi, et agressiooni on ajapikku võimalik aktsepteerida. Venemaa agressioon on jätnud Ukraina spordile laastavad tagajärjed ning sellistes tingimustes ei saa rääkida võrdsest konkurentsist ega olümpiaharta põhimõtete tegelikust järgimisest. Rahvusvaheline spordiliikumine peab seisma väärtuste, mitte mugavate kompromisside eest," ütles Eesti Olümpiakomitee president Erich Teigamägi.

EOK toetab jätkuvalt Eesti, Läti ja Leedu olümpiakomiteede 2025. aasta detsembris ROK-ile esitatud ühises pöördumises ning enam kui 30 riigi ministrite 2025. aasta septembris avaldatud ühisavalduses väljendatud seisukohti. EOK jätkab koostööd teiste rahvuslike olümpiakomiteedega, et kujundada ühine seisukoht ning leppida kokku edasistes ühistes sammudes.