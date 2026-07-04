Rahvusvaheline kergejõustikuliit agressorriike areenile ei lubanud

Rahvusvaheline kergejõustikuliit kehtestas agressorriikide sportlastele 2022. aasta märtsis, pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, Venemaa ja Valgevene sportlastele täieulatusliku võistluskeelu. Alaliit arutas seda keeldu 2023. ja 2025. aasta märtsis, aga ei muutnud midagi ka nüüd.

"Nõukogu ja Venemaa ning Valgevene sportlastega tegelev töörühm on järjepidevalt arutanud Venemaa ja Valgevene sportlastele kehtestatud piiranguid ning nende tagasitulekut rahvusvahelistele võistlustele. Esitasime nõukogule erinevaid võimalusi, kuid esialgne otsus, mis kaitseb meie võistluste ausust ja õiglust, jääb püsima," rääkis rahvusvahelise kergejõustikuliidu president Sebastian Coe. "Rahuläbirääkimistes pole astutud käegakatsutavaid samme."

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu pressiteates toodi veel välja, et alaliit jätkab Ukraina sportlaste ja sporditaristu taastamise toetamist. Fondi abil aidatakse Ukraina sportlastel rahvusvahelistel võistlustel osaleda, aga alaliit rõhutas, et ukrainlased vajavad veelgi enam abi.

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) teatas mai alguses, et ei soovita alaliitudel enam piirata Valgevene sportlaste ja võistkondade osalemist rahvusvahelistel võistlustel.