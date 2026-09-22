Prantsusmaa ja Poola marssisid EM-il poolfinaali

Teisipäeval selgitati võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril välja esimesed poolfinalistid, kui nii Prantsusmaa kui ka Poola liikusid kindla võiduga edasi.

Viimasel kahel olümpial võidutsenud Prantsusmaa mehed alistasid Rumeenia tulemusega 3:0 (25:16, 25:19, 25:19). Võitjate resultatiivseim oli 19 punkti toonud Theo Faure (+18), kahekohalise summani jõudis veel 11 silma toonud Francois Huetz (+7).

Kindla võidu saavutas ka valitsev Euroopa meister Poola, kes alistas Saksamaa 3:0 (25:23, 25:17, 25:17). Resultatiivseim oli 17 punktiga Wilfredo Leon Venero (+14), Bartlomiej Boladz lisas omalt poolt 13 punkti (+9).

Prantsusmaa kohtub poolfinaalis Itaalia ja Soome vastasseisu võitjaga, Poola ootab võitjat Belgia ja Sloveenia veerandfinaalist. Poolfinaalid peetakse reedel ning kohamängud laupäeval.