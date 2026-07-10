Laskesuusaliit säilitab ROK-i otsusest vaatamata keelu Venemaa sportlastele

Rahvusvaheline Laskesuusatamise Liit teatas pärast seda, kui Rahvusvaheline Olümpiakomitee tühistas ajutiselt Venemaa Olümpiakomitee tegevuse peatamise, et on otsustanud jätkata Venemaa sportlaste suhtes kehtestatud keeluga.

"IBU on võtnud teadmiseks ROK-i otsuse, mis puudutab rahvusvahelistele alaliitudele antud soovitusi Venemaa sportlaste osalemise kohta rahvusvahelistel võistlustel", teatas Laskesuusatamise alaliit ning lisas, et nende seisukoht on jäänud muutumatuks nng IBU kongressi 2022. aasta otsus kehtib endiselt.

IBU kehtestas sanktsioonid vahetult pärast sissetungi algust, peatades sellega Venemaa ja Valgevene alaliitude tegevuse ning keelates nende sportlastel tippvõistlustel osaleda.

ROK-i täitevkomitee teisipäevane otsus tühistas ajutiselt Venemaa Olümpiakomitee tegevuse peatamise. Otsus kehtestati 2023. aasta oktoobris pärast seda, kui ROK tunnustas piirkondlikke olümpianõukogusid Venemaa okupeeritud Ukraina piirkondades.

Kuigi ROK-i president Kirsty Coventry teatas sel nädalal, et komitee ei näe ette spordialade vahelist osalemise killustumist, ühineb IBU Rahvusvahelise kergejõustikuliiduga (WA). Sellega kinnitavad nad avalikult Venemaa võistlejate väljajätmist. Rahvusvaheline Kergejõustikuliit kordas oma keeldu eelmisel nädalal.

Venemaa sportlased võistlesid neutraalsete sportlastena 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel ja 2026. aasta Milano Cortina taliolümpiamängudel.