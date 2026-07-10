X!

Laskesuusaliit säilitab ROK-i otsusest vaatamata keelu Venemaa sportlastele

Laskesuusatamine
Meeste teatesõit Kontiolahtis.
Meeste teatesõit Kontiolahtis. Autor/allikas: Manzoni/IBU
Laskesuusatamine

Kuigi Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) otsustas ajutiselt taastada Venemaa sportlaste tegevuse, säilitab Rahvusvaheline Laskesuusaliit (IBU) keelu sportlastele endiselt.

Rahvusvaheline Laskesuusatamise Liit teatas pärast seda, kui Rahvusvaheline Olümpiakomitee tühistas ajutiselt Venemaa Olümpiakomitee tegevuse peatamise, et on otsustanud jätkata Venemaa sportlaste suhtes kehtestatud keeluga. 

"IBU on võtnud teadmiseks ROK-i otsuse, mis puudutab rahvusvahelistele alaliitudele antud soovitusi Venemaa sportlaste osalemise kohta rahvusvahelistel võistlustel", teatas Laskesuusatamise alaliit ning lisas, et nende seisukoht on jäänud muutumatuks nng IBU kongressi 2022. aasta otsus kehtib endiselt. 

IBU kehtestas sanktsioonid vahetult pärast sissetungi algust, peatades sellega Venemaa ja Valgevene alaliitude tegevuse ning keelates nende sportlastel tippvõistlustel osaleda.

ROK-i täitevkomitee teisipäevane otsus tühistas ajutiselt Venemaa Olümpiakomitee tegevuse peatamise. Otsus kehtestati 2023. aasta oktoobris pärast seda, kui ROK tunnustas piirkondlikke olümpianõukogusid Venemaa okupeeritud Ukraina piirkondades.

Kuigi ROK-i president Kirsty Coventry teatas sel nädalal, et komitee ei näe ette spordialade vahelist osalemise killustumist, ühineb IBU Rahvusvahelise kergejõustikuliiduga (WA). Sellega kinnitavad nad avalikult Venemaa võistlejate väljajätmist. Rahvusvaheline Kergejõustikuliit kordas oma keeldu eelmisel nädalal.

Venemaa sportlased võistlesid neutraalsete sportlastena 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel ja 2026. aasta Milano Cortina taliolümpiamängudel.

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

laskesuusauudised

08:54

Laskesuusaliit säilitab ROK-i otsusest vaatamata keelu Venemaa sportlastele

08.07

Paarissegateatevõistlus teeb 2030. aasta taliolümpial debüüdi

07.07

Läti laskesuusa imelaps Lozbers: kool ja tippsport pole lihtne kooslus

28.06

Tobreluts püstitas takistusjooksus veteranide maailmarekordi

22.06

Hooaja pooleli jätnud Giacomeli tabas uus tagasilöök

15.06

Kontiolahti ja Östersund soovivad võõrustada 2031. aasta laskesuusatamise MM-i

06.06

Püssi ja suusad jalgratta vastu vahetanud Jacquelin murdis rangluu

05.06

Treenerid vahetasid laskesuusakarussellil kohti, Einastest sai peatreener

29.05

MK-sarja üldvõitja Jeanmonnot käis planeeritud operatsioonil

25.05

Laskesuusatajad näitasid Jõgeval head võhma

15.05

Spordikohus arutas Venemaa laskesuusatajate olukorda

12.05

Koondisekutseta jäänud Talihärm: minu jaoks ei ole see olukord õnneks või kahjuks uus

12.05

Eesti laskesuusakoondis alustas Otepääl suvist ettevalmistust

12.05

Johannes Thingnes Bö avab kodulinnas veinilokaali

07.05

Eesti laskesuusajuhina jätkab Tarmo Kärsna

sport.err.ee uudised

10:52

Mbappe lahkus veerandfinaalis väljakult tavapärasemast varem

10:38

TÄNA OTSE | Teise poolfinalisti selgitavad Hispaania ja Belgia

10:19

Lukas ja Rikand alustasid U-18 MM-i põhiturniiri ühe võidu ja ühe kaotusega

09:45

Veesaar viskas Atlanta võidumängus 14 punkti

09:19

Kerr Kriisa ei tunnista end pettuses süüdi

08:54

Laskesuusaliit säilitab ROK-i otsusest vaatamata keelu Venemaa sportlastele

08:23

TÄNA OTSE | Eesti golfimeeskond mängib kodusel EM-il poolfinaalis

08:15

Eesti võitis Virtuse Euroopa suvemängude kolmandal päeval kolm medalit

01:06

Prantsusmaa jõudis esimesena poolfinaali

09.07

Eesti meistrid selguvad teist korda Aidus

09.07

Tennise Eesti meistrivõistlustel said paika finalistid

09.07

Talihärm: ROK-is käib vestlus nii, et sport ja poliitika peaks olema lahus

09.07

Levadia lustis eurosarjas viie väravaga

09.07

Kristjan Ilves: kõige rohkem on kahju noortest

09.07

Nõmme Kalju alustas eurosarja võiduga Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo