Artti Aigro jätkab karjääri USA koondise juures

Mai alguses Norra koondisega koostöö lõpetanud 26-aastane Eesti parim suusahüppaja Artti Aigro jätkab oma karjääri USA koondise juures, kellega sõlmiti nelja aasta pikkune kokkulepe.

Aigro otsus Norra koondisest lahkuda sai küpseks juba pärast Milano Cortina olümpiamänge. "Mõte hakkas liikuma juba pärast olümpiat ja olin seda arutanud ka lähedastega. Uute treeneritega ei tekkinud pärast nn "Trondheimi skandaali" sellist klappi ning sain aru, et nii ei saa edasi minna," selgitas suusahüppaja.

"Pöördusin ise USA koondise poole, sest tunnen neid juba aastaid. Nad olid väga toetavad ja valmis mulle vastu tulema, et saaksin oma karjääris järgmise sammu teha."

Side Norraga jääb siiski püsima, sest USA koondise üks peamine treeningpaik on Lillehammer. Lisaks jätkub Hopplandslageti ja USA Ski Jumping vaheline koostöölepe. "Olen kindel, et minu otsusele ei vaadata Norras viltu ning suhted jäävad heaks," usub sportlane.

"Meil võib olla vähem ühiseid laagreid kui varem, kuid kohtume suve jooksul siiski päris palju. USA koondise taustajõud kasvavad iga aastaga ning meeskonda on kaasatud kogenud Norra treenereid ja hooldemehi, kes teevad väga professionaalset tööd."

USA koondise peatreener ongi norralane Tore Sneli, kes hindab Eesti sportlast väga kõrgelt. "Artti on suurepärane sportlane, kellega koostööd teha. Ta on professionaalne, töökas, tagasihoidlik ja sobib hästi meeskonda. Tal on positiivne hoiak ning ta naudib siiralt protsessi. Suusahüppajana on ta väga pühendunud ja sihikindel," rääkis Sneli.

Treeneri sõnul on Aigro teinud viimastel aastatel märkimisväärse arenguhüppe. "Ta on juba tõestanud, et kuulub MK-sarja paremate sekka ning suudab oma parimatel päevadel võistelda topp 10 kohtade eest. Järgmine samm on saavutada stabiilsus. Tehniliselt on alati detaile, mida lihvida, kuid suurim areng tuleb enesekindluse, stabiilsuse ja kogu hüppeprotsessi efektiivsuse parandamisest."

USA koondises saab Aigrost üks kogenumaid sportlasi, kuid ise ei näe ta oma rolli niivõrd vastutuse kandjana, vaid pigem meeskonna ühtsuse hoidjana. "Minu jaoks on kõige olulisem, et koondis toimiks ühtse tervikuna. Kõik aitavad üksteist ja pingutavad ühise eesmärgi nimel. Meil on ambitsioonikad sportlased, kes viivad kogu tiimi edasi," ütles Aigro.

Aigro treenis Norra koondise juures alates 2023. aastast ning saavutas selle perioodi jooksul oma karjääri parimad tulemused. 2025. aasta Trondheimi maailmameistrivõistlustel tuli ta suurel mäel 18. ja normaalmäel 24. kohale.

Maailmakarikasarjas jõudis ta sageli 20 parema hulka, parimaks tulemuseks jäi viies koht Ruka MK-etapil. Hooaja 2024/2025 MK-sarja üldarvestuses sai Aigro 23. koha. 2026. aasta Milano Cortina olümpiamängudel saavutas ta vigastusest hoolimata suurel mäel 26. koha.

Toimetaja: Siim Boikov

