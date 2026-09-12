Duplantis alistas uuel tiitlivõistlusel Karalise, esikoht ka Ingebrigtsenile

Kõrguseni 5.95 liikusid mõlemad eksimusteta, Duplantis ületas esimesel katsel ka 6.05, aga Karalis sai sellest jagu alles kolmandal üritusel. Siiski ületas kreeklane esimesel katsle 6.15, aga samamoodi oli teinud Duplantis, kellele ka 6.20 alistus esimesel katsel.

Karalis ei suutnud 6.20 esimesel korral ületada ja ta jättis kaks katset järgmisele kõrgusele. Paraku ei ületanud kreeklane ka kõrgust 6.25 ja nii tuli taas leppida teise kohaga. Duplantis üritas kolm korda ka maailmarekordit 6.32, mis aga ei alistunud.

Nende kannul sai kolmanda koha norralane Sondre Guttormsen (5.95).

Küll aga teenis Norra esikoha meeste 5000 meetri jooksus, kus võidutses oma hooaja tippmargiga 12.59,24 Jakob Ingebrigtsen. Järgnesid ameeriklased Cole Hocker (13.00,05) ja Parker Wolfe (13.00,13).

Meeste 110 meetri tõkkejooksus teenisid ameeriklased Ja'Kobe Tharp (12,94), Cordell Tinch (12,95) ja Bradley Franklin (13,01) aga kolmikvõidu. Naiste 100 meetri tõketega distantsi parim oli Masai Russell (USA; 12,22), järgnesid Tobi Amusan (Nigeeria; 12,34) ja Nadine Visser (Holland; 12,39).

Naiste kõrgushüppes tuli esikohale ukrainlanna Jaroslava Magutšihh (1.99), teiseks austraallanna Nicola Olyslagers (1.95) ning kolmandat kohta jäid jagama Eleanor Patterson (Austraalia) ja Angelina Topic (Serbia) - mõlemad ületasid 1.91.

Naiste kaugushüppes võidutses itaallanna Larissa Iapichino (6.90), teine oli britt Jazmin Sawyers (6.78) ja kolmas ameeriklanna Alyssa Jones (6.77).

Meeste vasaraheite viimaste aastate valitseja Ethan Katzberg (Kanada) ei saanud aga esimese kahe katsega tulemust kirja ja vastavalt süsteemile ta rohkem võimalust ei saanud. Esikolmiku moodustasid sakslane Merlin Hummel (81.46), ungarlane Bence Halasz (80.30) ja ukrainlane Mõhhailo Kohhan (78.90).

Võistlusõhtul oli kavas ka 4 x 100 meetri segateatejooks, mille võitis USA (Ronnie Baker, Anavia Battle, Courtney Lindsey, Kayla White; 39,64). Teiseks tuli Jamaica (39,72) ja kolmandaks Suurbritannia (40,26).

Budapestis esimest korda toimuvad ultimate maailmameistrivõistlused toimuvad esimest korda ja on planeeritud toimuma paarisaastatel ehk siis, kui kavas ei ole traditsioonilist kergejõustiku MM-i. Võistlustele pääseb üksnes ala koorekiht ja eelvõistlusi ei toimu.