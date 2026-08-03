Prantsusmaa laskesuusatäht: kõige raskem pole võistlemine, vaid koondisesse pääsemine

Kolmekordne olümpiavõitja Oceane Michelon alustab sel nädalal Norras toimuval Blinkfestivalenil ettevalmistust uueks hooajaks. Enne esimest mõõduvõttu maailma paremikuga rääkis 24-aastane prantslanna, et suurim väljakutse ei ole tal rajal, vaid erakordselt tugevas Prantsusmaa koondises koha teenimine ja selle säilitamine.

Suvise treeningperioodi keskel alustab Michelon sel nädalal uut hooaega Norras Sandnesis toimuval Blinkfestivalenil koos oma meeskonnakaaslastega, kelle seas on teiste hulgas MK-sarja üldvõitja Eric Perrot, 2022. aasta olümpiavõitja Justine Braisaz-Bouchet ja 2025. aasta IBU karikasarja üldvõitja Camille Bened.

Micheloni jaoks on see teine ​​kord osaleda sellel Norra suvisel suursündmusel ning ühtlasi esimene võimalus sel suvel jõudu katsuda MK-sarja konkurentidega, sealhulgas olümpiakulla võitnud norralanna Maren Kirkeeidega, kes edestas toona noort Prantsusmaa tähte vaid kolme sekundiga.

IBU MK-karusselli ja olümpia verstapostide vahel oli 24-aastane sportlane järjepidevalt heas hoos.

Prantslane aga tõdes IBU-le antud intervjuus, et laskesuusataja elu juures valmistab talle kõige enam raskusi koondises valitsev kõrge konkurents, mille tõttu on keeruline pääseda A-koondisesse ja seal ka püsima jääda.

"Prantsusmaa koondises on tihe konkurents, tase on seal tõesti kõrge. Nii meestel kui ka naistel on tase ühtlaselt tugev. Muidugi peame lihvima nii suusatamist kui ka laskmist, kuid suur osa tööst on seotud vaimse ettevalmistusega. Treener ütleb, et tehnilised oskused on meil kõigil olemas, kuid vaimne pool ei pruugi samal tasemel olla. Meil ​​on veel palju tööd teha," sõnas Michelon.

Milano Cortina olümpiamängud olid prantslase jaoks edukad, kui suutis võita kulla naiste teatesõidu, ühisstardis ning hõbeda sprindis. Lisaks saavutas ta viienda koha jälitussõidus.

Kõige suurema õppetunnina võttis ta Itaaliast kaasa aga kannatlikkuse.

"Esimese stardini jõudmine võttis mul väga kaua aega. Pidin ootama kümme päeva, samal ajal kui teised juba võistlesid," lausus ta.

"Samuti õppisin olema eelkõige mina ise, mitte vaid laskesuusataja. See on keeruline, sest osaleme spordimaailma suurematel võistlustel ja meil kõigil on oma eesmärgid. Teadsin, et pean lihtsalt suusatama ja laskma nii, nagu oskan, ning seda kõike nautima, kuna tegemist oli minu esimese korraga," rääkis Michelon.

Pärast kolme järjestikust suurepärast hooaega loodab Michelon ka 2026/27 hooajal jätkata edukat hoogu, sihtides uusi medaleid ning samuti oma esimest MK-etapivõitu. Teekonda sellni alustab ta juba mõne päeva pärast Blinkfestivalenil.