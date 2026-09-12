TÄNA OTSE | Kas Hispaania saab MM-i poolfinaalis USA-le vastu?

Täna kell 20.55 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet korvpalli naiste maailmameistrivõistluste poolfinaalist Hispaania - USA. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Janne Schasmin.

Hispaania alustas turniiri A-alagrupis suure 83:53 võiduga Saksamaa üle, aga jäi teises kohtumises alla Malile 73:82. Kolmandas mängus alistati aga Jaapan 79:59 ja tagati siiski esikoht. Veerandfinaalis saadi kindlalt jagu Austraaliast 89:66.

Suurfavoriit USA sai alagrupis lihtsamad võidud Hiina (94:61) ja Tšehhi üle (105:64), kuid Itaalia hakkas kõvemini vastu ja Saapamaa naised alistati vaid 55:52. Veerandfinaalis pandi aga Ungari kindlalt 108:56 paika.

Kui ameeriklannad on võitnud viimased neli MM-i ja viimased kaheksa olümpiat, siis Hispaania on pidanud valdavalt leppima kahvatumate medalitega. Kolmelt viimaselt MM-ilt on üks hõbe ja kaks pronksi, ainus olümpiamedal - hõbe - pärineb 2016. aastast Rio de Janeirost. Tokyos saadi kuues ja Pariisis viies koht.

Korvpalli naiste MM toimub Berliinis 4.-13. septembrini.