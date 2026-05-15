Artti Aigro ei jätka koostööd Norra koondisega

Kuigi mõlemad osapooled tundsid huvi koostöö jätkamise vastu, leidis Aigro, et on aeg edasi liikuda. "Soovin kõigepealt tänada kõiki, kes andsid mulle võimaluse viimase kolme aasta jooksul treenida Norra rahvuskoondise juures. Nende lähenemine suusahüpetele ja arusaam spordist olid äärmiselt professionaalsed," ütles Aigro.

"Selle aja jooksul arenesin märkimisväärselt, mida kinnitavad ka minu tulemused. Otsuse langetamine ei olnud lihtne ja kaalusin seda pikalt, kuid leian, et praegusel hetkel on minu arenguks parim samm edasi liikuda."

"Üheks peamiseks põhjuseks on minu isikliku treeneri Jermund Lunderi siirdumine Norra naiste koondise peatreeneriks," selgitas eestlane. "Samuti ei leidnud ma möödunud hooajal pärast nn "Trondheimi skandaali" koondise uute juhendajatega sajaprotsendilist klappi. Lisaks oli plaanis tõsta koostööpaketi maksumust 40 protsenti."

Kuidas edasi, ei ole veel paigas. "Jätkan treeninguid Norras Lillehammeris, kuid praegu ei saa ma veel kõiki detaile avalikustada. Hetkel keskendun eelkõige jõutreeningutele, sest need on viimastel aastatel jäänud mõnevõrra tagaplaanile," lausus Eesti parim suusahüppaja.

"Seetõttu oleme Faluni MM-i eel oma meeskonda kaasanud füüsilise ettevalmistuse treeneri Benjamin Jenseni, kes on juunioride maailmameister kümnevõistluses ning endine Norra rekordiomanik. Viimastel aastatel on ta töötanud Norra naiste käsipallikoondise füüsilise ettevalmistuse treenerina, varasemalt aga aidanud Olympiatoppenis kaasa ka suusahüppajate treeningkavade koostamisele."

Aigro treenis Norra koondise juures alates 2023. aastast ning saavutas selle perioodi jooksul oma karjääri parimad tulemused. 2025. aasta Trondheimi maailmameistrivõistlustel tuli ta suurel mäel 18. ja normaalmäel 24. kohale.

Maailmakarikasarjas jõudis ta sageli 20 hulka, kusjuures parimaks tulemuseks jäi viies koht Ruka MK-etapil. Hooaja 2024/2025 MK-sarja üldarvestuses tuli Aigro 23. kohale. 2026. aasta Milano Cortina olümpiamängudel saavutas ta vigastusest hoolimata suurel mäel 26. koha.