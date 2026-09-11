Rikberg: oli karm võitlus, üldjoontes olen meestega rahul

"Päris karm võitlus oli," nentis Eesti koondise peatreener Alar Rikberg. "Loomulikult, see, millele panustasin, et Serbia ei ole avamängus kõige teravam – nad ei ole väga palju sõprusmänge mänginud – ja nad andsid meile võimalusi. Aga see on nüüd see tegelikkus, et Eesti ei ole Serbia. Kui me räägime võrkpallist, korvpallist või ükskõik, millisest pallimängualast. Kui samasugune mängutase, suhtumine, võitluslikkus oleks kuskil sõprusturniiril, siis Eesti oleks selle mängu, ma arvan, 3:1 võitnud."

"Aga EM-finaalturniiril mingi hetk see, kuidas nad suudavad vigu vältida, otsustavatel hetkedel enesekindlalt tegutseda ja kuidas meil tulevad sellised väikesed asjad sisse, siis see tekitaski olukorra, kuidas täna ikkagi läks mäng 3:1 Serbiale," lisas ta.

Kuidas tekivad sellised kõikumised, nagu näiteks teise geimi lõpp, kus Eestil olid geimpallid, mida ei saadud kätte? "Tegelikult mäng käis selle poole pealt üles-alla, et ka meie ärakukkumised olid iga kord erinevate mängijatega ja erinevate elementidega lause – küll jäime vastuvõtul surve alla, küll nad jõudsid blokis näpud vahele panna või siis ei hoidnud rünnaku kõrgust ja nad said blokiga lause punkte meie vastu. Ei olnud sellist ühte läbivat asja, mis seda mängu oleks iseloomustanud," arutles Rikberg. "Tõmbas üks meeskond eest ära, jõudis teine järele, vastupidi käis ka kogu aeg samamoodi. Selline korralik, võitluslik ja minu jaoks ka rekordihõnguline – neljageimiline mäng kaks ja pool tundi. Midagi, millest meil tuleb nüüd väga kiiresti taastuda."

Seega võib öelda, et meeskond oli võitluslikult EM-iks valmis? "Jah, ja ma ütlesin ka mänguliselt pärast kodust kontrollturniiri, et meeskond on EM-iks valmis. Täpselt sama meelt olen ma ka täna," kinnitas Rikberg. "Kui mõni inimene võib-olla kõrvalt vaadates võib arvata, et viiepunktilises kaotusseisus mitmeid järjestikuseid vahetusi tehes ma tahtsin lihtsalt mängijatele mänguaega anda, siis sugugi mitte – tahtsin mängu pööret tuua ja seda neljandat geimi ka enda kasuks pöörata. Seal tulid järjest nii Andres Jefanov kui Tristan Täht ja tõid seda värskust juurde. Sest mingi hetk meil hakkas see väsimus ikkagi kuhjuma. Aga Serbia oma parimas koosseisus pidi vangerdama nii palju kui võimalik, et see võidusadamasse tüürida. Ja üldjoontes olen ikkagi oma meestega rahul."

Laupäeval on Eestil vaba päev, pühapäeval minnakse vastamisi eeldatavalt nõrgima vastase Taaniga, kes jäi avamängus kindlalt alla Soomele ning kohtub laupäeval Hollandiga. "Taani avamäng EM-finaalturniiril Soomega oli selline, et Soome ei andnud neile mitte kuskilt midagi. Mis tähendab, et seal on väga korrektne blokk, väga võitluslik kaitse, vahet pole, kes platsi peal. Taanlastel oli äärmiselt raske skoorida. Sellepärast oli Soome ülekaal ilmne. Taani ei mänginud kogu oma potentsiaali välja," hindas Rikberg. "Taanlastel oli enne EM-i väidetavalt ligi kümnel mehel toidumürgitusega probleeme. Iga päevaga läheb meestel seis paremaks. Taanist saan parema pildi ette homme, kui nad mängivad oma teise mängu."

"Olen pärast sellist maratonlahingut ikkagi väga rahul graafikuga, et meil on homme vaba päev. Ja vaatame targalt, kes läheb pallisaali, kes teeb jõusaali. Kõik pilgud on suunatud puhtalt sellele, et olla kõige paremal viisil valmis Taaniks," kinnitas ta. "Praegu ei mõtle pikale turniirile, fookus on ainult üks – järgmine mäng."

Eesti ja Taani kohtumine algab pühapäeval kell 15, ERR-i spordiportaal vahendab mängu otseblogis.