Vene meedia: ISU võttis Valijevalt neutraalse sportlase staatuse

TASS ja RIA Novosti kirjutasid mõlemad laupäeval, et 20-aastase Valijeva neutraalse sportlase staatus tühistati. "Otsus tehti mitu päeva tagasi ja sellest teavitati vajalikke osapooli," ütles ISU-le lähedane allikas mõlemale väljaandele.

Valijeva sai neutraalse sportlase staatuse 7. augustil. Iluuisutäht tõusis ülemaailmse spordipubliku huviorbiiti 2022. aasta Pekingi olümpiamängudel. Olümpiamängude ajal selgus, et toona 15-aastane iluuisutaja oli hooaja varasemas faasis andnud positiivse dopinguproovi.

2024. aasta jaanuaris otsustas rahvusvaheline spordikohus, et Valijeva peab kandma nelja aasta pikkust võistluskeeldu tagasiulatuvalt 2021. aasta detsembrist. Sestap jäi ta ilma nii olümpia üksiksõidu neljandast kohast, aga koos Venemaa võistkonnaga ka võistkonnavõistluse kullast ja samal aastal Tallinnas toimunud EM-i kullast. Tema võistluskeeld lõppes mullu detsembris.

Lisaks Valijevale jäi väidetavalt neutraalse sportlase staatusest ilma ka teine Venemaa iluuisutaja Mark Kondratjuk. TASS-i sõnul esitasid mõlemad sportlased ISU-le apellatsioonkaebuse.