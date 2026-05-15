Aigro: suuski nurka ei viska, selle pärast ei pea muretsema

Suusaliit tunnustas reedel hooaja parimaid sportlasi. Kohal oli ka suusahüppaja Artti Aigro, kes teatas, et tema ja Norra rahvuskoondise kolmeaastane koostööleping sai läbi.

Eesti parim suusahüppaja Artti Aigro andis reedel teada, et tema koostöö Norra koondisega on lõppenud. Aigro treenis norrakate käe all kolm aastat ning sellesse aega jäävad tema karjääri senised parimad tulemused.

Põhjuseid, miks kahe osapoole tee lahku läheb, on mitu. Tõusis koostööpaketi maksumus ning peamine asjaolu on Aigro isikliku treeneri Jermund Lunderi liikumine Norra naiste koondise peatreeneriks. "Üks on kindlasti see, et hind tõusis mitmekümne tuhande võrra ja kui eelmine hooaeg tulid uued treenerid, siis ma kahjuks ei leidnud seda klappi nendega, millega ma oleks jätkanud ka järgmine hooaeg," selgitas ta ERR-ile.

"Ma arvan, et nendega harjumine võttis aega, sest nad tulid alles juulikuus koondisesse ja enne seda treenisin naiste treeneri Jermund Lunderiga Lillehammeris. Olin hakanud temaga enesekindlust leidma, aga siis pandi koondis kokku, mille tõttu oli vaja uuesti alustada," lisas suusahüppaja.

Aigro ei näe muutust riskina, vaid võimalusena treeningprotsessi veelgi paremaks muuta. "Ma ei tahaks seda riski alla võtta, sest ma arvan, et see otsus, mis ma siin langetan, tuleb mulle lõppude lõpuks kasuks. Kui saan treenida inimestega, keda ma sajaprotsendiliselt usaldan, siis see on kõige tähtsam," arvas ta. "Suuski kindlasti nurka ei viska, sellepärast ei pea muretsema. Jätkan treenimist Norra riigis, aga kellega ja kus, see [info] tuleb varsti."

Uue hooaja plaanid on veel täiesti lahtised mullu ainult rennisõidule keskendunud freestyle-suusatajal Kelly Sildarul, kes proovib kõigepealt korra aja maha võtta. "Mul on selline tunne, et seda puhkust pole ikka veel tulnud päriselt. Ma küll üritan seda endale kogu aeg võtta, aga seda päris selliselt pole tulnud nagu ma olen tahtnud. Ma üritan enne veel natuke puhata, kui mingeid tulevikuplaane hakkan tegema," ütles Sildaru ERR-ile.

"Suvel ühtegi lumelaagri plaani ei ole, tegelikult ei ole isegi hooaja kava väljas. Mingi näidis vist on, aga see ei ole veel kinnitatud. Et isegi ei saa veel kuupäevaliselt paika ka panna, millal täpselt võistlused toimuvad," lisas Pekingi olümpiapronks.