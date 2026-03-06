X!

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks

Lumelauasõit
{{1772787240000 | amCalendar}}
Laura Anga
Laura Anga Autor/allikas: Team Estonia
Lumelauasõit

Eesti lumelaudur Laura Anga teenis juunioride maailmameistrivõistlustel Calgarys naiste Big Air hüpetes seitsmenda koha.

Finaali kümne hulka jõudnud Anga teenis esimese hüppega 56,50 ja teisega 74,00 punkti. Kolmas hüpe enam parandust ei toonud. Arvesse läks kaks paremat tulemust ehk summaks kujunes 130,50 punkti.

"Esimeses sõidus tegin ma frontside 540 – see tuli ilusti välja ja sain selle triki kohta päris kõrged punktid," ütles Anga. "Teises sõidus sooritasin backside 900, mis õnnestus üldjoontes ilusti, kuid maandumisel panin käe maha, mistõttu kaotasin punkte. Viimasena tegin frontside 720, kuid võtsin hüppesse minnes liiga palju hoogu maha, mistõttu punktiparandust sealt ei tulnud."

Juunioride maailmameistriks krooniti Belgia lumelaudur Sky Remans (164,50 punkti), kolme hulka mahtusid ka Imari Kato (Jaapan; 155,75) ja Jessica Perlmutter (USA; 155,00).

Möödunud nädalal oli 16-aastane Anga saanud juunioride MM-i pargisõidus viienda koha. Big Airi võistluse finaali pääses ta paremuselt neljanda tulemusega.

Ees ootab veel jõuproov reilidel, kus lisaks Angale on kvalifikatsioonis startimas ka Triinu Marta Oiderma.

"Siinne rada ei ole sportlastele väga meelepärane, sest reilid on natuke liiga lühikesed, kuid loodan, et suudan teha hea soorituse," ütles Anga. "Loodan jõuda top 6 hulka ja endale kauboi mütsi välja teenida."

Meeste Big Air hüpetes piirdusid Eesti esindajad kvalifikatsiooniga: Uko Hommik sai 40.-41., Robin-Christopher Raimo 44. ja Gregor Parts 47. koha.

Toimetaja: Siim Boikov

