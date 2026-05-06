Uisuliidu eriauhinnad said Petrõkina, Selevko, Liiv ja Varnavskaja

Svetlana Varnavskaja Autor/allikas: Eesti Uisuliit
Eesti Uisuliidu hooaja lõpetamisel nimetati parimateks Euroopa meister Niina Petrõkina ja suurepärase MM-i teinud Aleksandr Selevko.

Petrõkina tuli tänavu teist korda Eesti meistriks ning sai lisaks seitsmendad kohad olümpiamängudel ja maailmameistrivõistlustel. Selevko oli MM-il läbi aegade parima Eesti iluuisutajana kuues, EM-ilt tuli viies koht.

Mõlemad teenisid vastavalt aasta parima nais- ja meesiluuisutaja tiitli. Nii Petrõkina kui ka Selevko treenerid Svetlana Varnavskaja ja Alexey Letov said edukaimate treenerite auhinnad.

Kiiruisutamises EM-il pronksmedali võitnud Marten Liiv oli hooaja parima kiiruisutaja ja tema treener Erwin ten Howe parim kiiruisutamise treener. Parimaks naiskiiruisutajaks valiti möödunud hooajal Darja Ptitsõna.

Erakordsete tulemuste eest tiitlivõistlustel tunnustati Petrõkinat, Selevkot, Liivi ja treenerina Svetlana Varnavskajat veel lisaks Eesti Uisuliidu eriauhinnaga "Uisuliidu täht".

Noortest uisutajatest toodi esile iluuisutamises parimate juunioritena Elina Goidina ja Vladislav Churakov üksiksõidus ning Ksenia Sipunova ja Miron Korjagin jäätantsus. Kiiruisutamises saavutasid juunioridest parimad tulemused Saskia Kütt ja Uku Märten Vaikmaa.

Eesti Uisuliidu auliikmeteks valiti iluuisutamise treener Tiiu Valgemäe, Eesti Uisuliitu mitmeid aastaid juhtinud Gunnar Kuura ning kiiruisutamise eestvedaja ja treener Väino Treiman.

Toimetaja: Siim Boikov

