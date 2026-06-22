Hooaja pooleli jätnud Giacomeli tabas uus tagasilöök

Nimelt kukkus ta kodumaal treenides ja õlg tuli liigesest välja. "Aasta 2026 jätkub samas vaimus. Libisesin treeningul samblal ja nihestasin oma vasaku õla. Olen juba väsinud sellest jamast," kirjutas ta ühismeedias.

Giacomel jättis Milano Cortina olümpia meeste ühisstardist sõidu kahe tiiru järel pooleli. Pärast mänge käis ta südameprotseduuril ja lõppenud hooajal enam ei võistelnud. Kevadel sai ta aga treeninguid jätkata.

26-aastane itaallane oli hooaja esimesel poolel väga tugev ja võitis neli individuaalset MK-etpapi, aga olümpia enam nii säravalt ei kulgenud, kuigi ka sealt jäi pihku hõbemedal segateatesõidust.

Kui kaua kulub Giacomelil õlavigastusest taastumiseks, pole teada.