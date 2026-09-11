Saaremaa: rahvalt saadud energia küttis mind üles

"Esimene geim sisse minnes tundsin ikka närvi, ei hakka valetama. Nähes, kui palju eestlasi meid toetama tuli, siis absoluutselt selline soe tunne. Suur tänu kõigile ja see andis ka mingisuguse edasiviiva tõuke mingi moment," avaldas Saaremaa, kes tõi 12 punkti, neist pooled blokist. "Ma küll ei alustanud suurepäraselt, aga mingi hetk hakkas minema ja siis see energia, mis ma sain rahvalt… kui võitsin punkti, andsin emotsiooni rahvale ja rahvas andis tagasi. Sellised väikesed asjad mängivad tohutult rolli ja mind see lihtsalt küttis üles."

Mäng oli üsna tasavägine ja kohati kõikuv, mida sellest esimesest matšist arvata? "Ütleme nii, et see esimene mäng oli, nagu oli. Saaliga oli vaja harjuda. Tegime küll siin trenni, aga see mäng ja rahvas saalis on hoopis teine tunne," arutles Saaremaa. "Saime nüüd aru, kus on meil murekohad, mingil määral ka Serbia ei teinud oma parimat partiid ja see andis meile võimalust ja enesekindlust mingites olukordades, kus oleks muidu ikkagi natuke kõikuma jäänud."

"Ütlen ausalt, me kaklesime nendega ja andsime oma selle hetke parima," jätkas ta. "Aga arvestades, et see oli esimene mäng, siis ma kindlasti ei ütle, et see oligi meie parim. See oli lihtsalt tolle hetke parim."

Laupäeval on Eesti koondisel mänguvaba, pühapäeval kell 15 minnakse vastamisi Taaniga. ERR-i spordiportaal vahendab mängu otseblogis.