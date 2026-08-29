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Suri endine suusataja ja hooldemees Peep Koidu

Suusatamine
Foto: CHIRAG K/Unsplash
Suusatamine

Laupäeval toimunud Tallinna rattamaratonil lahkus 59-aastaselt terviserikke tõttu siitilmast endine Eesti murdmaasuusatamise koondislane ja hilisem hooldemees Peep Koidu.

Keilast pärit Koidu kuulus 1993. aastal põhja-suusaalade maailmameistrivõistlustel Rootsis Falunis Eesti koondisse. Kolm aastat varem võitis ta Eesti teatemeeskonna koosseisus Nõukogude Liidu meistrivõistlustelt hõbeda, hiljem teenis ridamisi medaleid Eesti meistrivõistlustelt.

Koidu oli tunnustatud hooldemees, töötades sealhulgas aastaid nii Eesti kui ka Poola suusakoondise juures.

Eesti Rahvusringhääling avaldab lähedastele kaastunnet.

Toimetaja: ERR Sport

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