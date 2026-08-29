Suri endine suusataja ja hooldemees Peep Koidu

Keilast pärit Koidu kuulus 1993. aastal põhja-suusaalade maailmameistrivõistlustel Rootsis Falunis Eesti koondisse. Kolm aastat varem võitis ta Eesti teatemeeskonna koosseisus Nõukogude Liidu meistrivõistlustelt hõbeda, hiljem teenis ridamisi medaleid Eesti meistrivõistlustelt.

Koidu oli tunnustatud hooldemees, töötades sealhulgas aastaid nii Eesti kui ka Poola suusakoondise juures.

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