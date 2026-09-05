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HC Panter pidi Balti liiga hooaja avamängus kaotusega leppima

Jäähoki
Tallinna HC Panter.
Tallinna HC Panter. Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik
Jäähoki

Tallinna jäähokiklubi HC Panter alustas laupäeval Optibet Balti liiga hooaega, kuid pidi avamängus tunnistama Riia Prizma paremust.

Tallinna Pantrid jäid Riias toimunud kohtumises kaotusseisu 26. minutil, kui Emils Ezitis skoori tegi. Vastus tuli aga kiirelt ning Nikita Puzakov viigistas vähem kui minut hiljem Nikita Federovitsi eeltööst seisu. Mäng jätkus tasavägiselt, aga lätlased pääsesid 48. minutil Roberts Jekimovsi tabamusest uuesti juhtima ning 56. minutil vormistas Matiss Birinš võõrustajale 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) võidu.

Panteri väravas tegi hea mängu Georg Vladimirov, kelle arvele jäi 20 tõrjet.

Pantri hooaja järgmine kohtumine toimub juba kodujääl, 16. septembril võõrustatakse Haabersti jäähallis HS Riga/Dinaburga meeskonda.

Panter täiendas suvel koosseisu Eesti koondislaste ja Soome mängijatega. Algavaks hooajaks on meeskonnaga liitunud Marek Potsinok ja Erik Potsinok ning Soomest toodi lisajõudu noorte Arttu Tauriainen, Anton Määttä ja Toivo Nummela näol.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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