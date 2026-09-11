Teppan: me ei pea hetkel liiga kurvad olema

Renee, oli mitmepalgeline õhtu. Kuidas sa võtaksid mängu kokku?

Tantsi, mis sa tantsid, selles mõttes lõppu teame kõik ise. Täna kahjuks Serbia tuli nurgast. Aga ütleme seisu ja kõige selle tiheduse mõttes minu jaoks ei olnud [lõpptulemus] üllatus.

Ma tean, milleks oleme meie võimelised. Ma tean, milleks on Serbia võimeline. Kahju kindlasti. Kahju, et ise ei suutnud otsustada nagu me üldjuhul sel suvel oleme seda teinud. Seekord me sellega hakkama ei saanud.

Ma ei tea, kas vastane tegi midagi hästi või meie ise ei teinud midagi piisavalt hästi. Seda on vaja videost järele vaadata, sest päris palju asju juhtus. Turniiri alguse rabedust oli ka tunda mõlemal võistkonnal. Aga turniir läheb kiirelt ja ei ole aega nutta. Usun, et me ei pea hetkel liiga kurvad olema.

Sa oled varemgi suurturniiril mänginud. Kas esimene mäng jäi pigem positiivse või negatiivse poole peale?

Ikka positiivse. Meil on ju olnud ka alguseid, kus kaotame ühes mängus kolm nurgaründajat. Selles mõttes saab ju igasuguseid asju välja tuua. Ma arvan, et üks eesmärkidest oli küll anda turniirile normaalne foon. Usun, et sellega saime küll täna hakkama. Loomulikult on kahju, et ei suutnud kasvõi punkti näpistada, aga samas miks mitte järgmisesse mängu edasi minna sama hoo ja duhhiga. Siis on lootust, et tulemused on positiivsed.

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Laupäeval on Eesti koondisel mänguvaba, pühapäeval kell 15 minnakse vastamisi Taaniga, kes avamängus jäi kindlalt 0:3 alla Soomele.