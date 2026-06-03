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Artti Aigro uus treener näeb temas suurt potentsiaali

Suusahüpped
Tore Sneli
Tore Sneli Autor/allikas: Skijumping.pl
Suusahüpped

Eesti parim suusahüppaja Artti Aigro ühines USA koondisega ja alustas ettevalmistust uueks hooajaks Norras Lillehammeris. Koondise peatreener Tore Sneli näeb 26-aastases eestlases suurt potentsiaali ning usub, et Aigro kuulub juba maailma tipu lähedale.

Sneli sõnul on USA ja Norra koostöö loonud tugeva aluse, millele ka Aigro saab toetuda. "Koostöö Norra koondisega on olnud USA jaoks äärmiselt väärtuslik. See on andnud meie sportlastele ligipääsu maailmatasemel treeningtingimustele, kogenud treeneritele, sporditeaduslikule toele ning igapäevastele treeningutele koos maailma parimate hüppajatega," ütles ta.

Aigro liitumine USA koondisega on treeneri sõnul loogiline samm, kuna eestlane on juba aastaid samas keskkonnas tegutsenud. "Artti tunneb Lillehammeri tingimusi, treenereid, sportlasi ja igapäevast elurütmi. Seetõttu peaks üleminek olema väga sujuv," selgitas Sneli. 

Peatreeneri sõnul on Aigro järgmine arengusamm saavutada suurem stabiilsus hüppemäel. "Temast võiks saada stabiilne TOP 15 sportlane ning tal on ainest võidelda hooaja jooksul järjepidevalt TOP 10 kohtade eest," ütles Sneli.

Norralase hinnangul on Aigrol olemas kõik eeldused, et murda suusahüpete maailma absoluutsesse tippu. "Ta on juba näidanud, et tal on nii talent kui ka tööeetika maailma parimatega konkureerimiseks. Usun, et tal on järgnevatel hooaegadel veel arenguruumi ning võimalus teha järgmine suur samm oma karjääris," hindas peatreener.

Tore Sneli on endine suusahüppaja, kes alustas treeneritööga juba ligemale kakskümmend aastat tagasi. 2022. aastal asus Sneli tööle USA meeste suusahüppekoondise peatreenerina.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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