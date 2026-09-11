Lõhmus: teise geimi lõpus hakkasime ise lollusi tegema

Timo, sinu esimene mäng EM-il on nüüd tehtud. Kuidas sa enda panusega rahule jäid? Kas oli selline nagu arvasid?

Ütleks nii, et oli nagu ma arvasin. Kuidas ma panusega rahule jään... Kunagi ei ole hea tunne kaotada. Selline 50/50. Mingitel hetkedel mängisin hästi, siis vahepeal kadusin vastuvõtul ära ja niimoodi kogu mäng. Oli natukene üles-alla. Algus oli natukene kõhklev. Pidi mängu sisse elama. Ma arvan, et esimese mängu kohta võib pigem rahule jääda.

Kuidas sina teise geimi lõppu mängija pilgu läbi näed? Miks see geim libises nii valusalt käest?

Hakkasime ise mingeid lollusi tegema. Teise geimi lõpp oli selline, kus saime serviga vahele. Me tegelikult teadsime, et vastaselt tulevad lühikesed servid ja videoanalüüsis korrutasime seda mitu-mitu korda üle, aga me ei suutnud tollel hetkel jälgida neid asju. Peame kõik natukene peeglisse vaatama ja õiged järeldused tegema.

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Laupäeval on Eesti koondisel mänguvaba, pühapäeval kell 15 minnakse vastamisi Taaniga, kes avamängus jäi kindlalt 0:3 alla Soomele.