Fedorova alustas MM-i finaalikohaga, Orlov jätkab poolfinaalis

Kanadas Halifaxis alanud U-18 ja U-23 vanuseklasside aerutamise maailmameistrivõistluste avapäeval kindlustas Elizaveta Fedorova koha U-23 naiste K1 1000 meetri A-finaalis, Roman Orlov pääses aga U-18 meeste K1 1000 meetri poolfinaali.

Fedorova lõpetas oma eelsõidu teise kohaga ajaga 4.44,33, jäädes alla vaid ungarlanna Sara Fojtile. Kuna eelsõidu kolm paremat tagasid otsepääsu A-finaali, pääses eestlanna otse medalisõitu.

Samal päeval võistles Fedorova ka U-23 naiste K1 500 meetri eelsõidus, kus ta sai ajaga 2.27,94 samuti teise koha. See tulemus viis ta edasi poolfinaali.

U-18 meeste K1 1000 meetri eelsõidus lõpetas Roman Orlov oma sõidu kolmandana ajaga 4.31,03. Kuna otse finaali pääses vaid eelsõidu võitja, jätkab eestlane võistlust poolfinaalis, kus selgub pääs finaali.

Järgmised stardid ootavad eestlased ees reedel, mil Fedorova teeb kaasa U-23 K1 500 meetri poolfinaalis ning hiljem ka K1 1000 meetri A-finaalis. Orlov stardib samal päeval U-18 meeste K1 1000 meetri poolfinaalis.