Miller-Uibo võitis Zagrebis, LaFond hüppas maailma hooaja tippmargi

Kahekordne olümpiavõitja Miller-Uibo oli naiste 200 meetri jooksus kindlalt parim ajaga 22,19. Teise koha sai Libeeria sprinter Thelma Davies (22,76) ning kolmandana lõpetas hispaanlanna Jaël Bestué (22,80). Meeste samal distantsil võidutses kanadalane Andre De Grasse ajaga 19,95, marokolane Yassine Hssine püstitas 20,00 sekundiga rahvusrekordi ning sai teise koha.

Õhtu silmapaistvaima tulemuse sai valitsev olümpiavõitja LaFond, kes hüppas viiendas voorus 15,25 meetrit. Tegemist oli maailma hooaja tippmargi ja uue võistlusrekordiga. Kuuba maailmameister Leyanis Perez Hernandez juhtis enne LaFondi suurepärast katset 14,74-ga, kuid suutis viimases voorus vastata vaid 14,76 meetriga. LaFond tõusis 15,25-ga jagama maailma kõigi aegade edetabelis üheksandat kohta.

"Püüdsin lihtsalt tabada head äratõuget. Mu treener ja abikaasa ütlesid, et keskenduksin hoovõtule ning oleksin hüppel kannatlik. Viimasel katsel ütlesin endale, et unustaksin kõik muu ja lihtsalt hüppaksin. 15,25 meetrit kõlab täiesti uskumatult," sõnas LaFond.

Meeste kettaheites kindlustas Ceh võidu alles viimases voorus, kui heitis ketta 70,32 meetri kaugusele. Britt Lawrence Okoye sai 68,24-ga teise ja hollandlane Ruben Rolvink 66,39-ga kolmanda koha. Meeste vasaraheites võidutses viiekordne maailmameister Pawel Fajdek hooaja avastardil tulemusega 81,89 meetrit.

Jamaicalannad Elaine Thompson-Herah, Stacey Ann Williams ja Rushell Clayton püstitasid kõik oma alal uue võistlusrekordi. Thompson-Herah võitis 100 meetrit ajaga 10,91, Williams 400 meetrit isikliku rekordi 49,48-ga ning Clayton 400 meetri tõkkejooksu 53,54-ga.

Eesti odaviskaja Gedly Tugi sai tagasihoidliku tulemusega üheksa võistleja seas viimase koha. Tema pikim odakaar kandus 54,38 meetri kaugusele. Võidu teenis šveitslanna Leonie Hügli isikliku rekordiga 61,14.

Eesti vasaraheitja Anna Maria Ceh (endine Orel), kes on ühtlasi meeste kettaheite võitja Cehi abikaasa, debüteeris Zagrebis kommentaatorina ning jagas uuest rollist kaadreid ka sotsiaalmeedias.