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Eesti aerutaja sai Euroopa meistrivõistlustel seitsmenda koha

Aerutamine
Elizaveta Fedorova
Elizaveta Fedorova Autor/allikas: Erakogu
Aerutamine

Portugalis Montemor-o-Velhos peetud 2026. aasta Euroopa meistrivõistlustel saavutas Eesti koondislane Elizaveta Fedorova naiste K1 1000 meetri A-finaalis seitsmenda koha, läbides distantsi ajaga 4.04,360.

Euroopa meistriks krooniti ungarlanna Emese Kohalmi ajaga 3.56,731.

22-aastane Fedorova alustas võistlust kindlalt ning hoidis finaalis tempot Euroopa paremikuga. Poolel maal paiknes ta tihedas konkurentsis, kuid viimase 250 meetri jooksul suutsid kogenumad konkurendid tempot veelgi tõsta. Fedorova lõpetas sõidu 7,6 sekundi kaugusel värskest Euroopa meistrist.

Tegemist on märkimisväärse tulemusega, sest Euroopa meistrivõistluste A-finaali jõudmine tähendab kohta kontinendi üheksa parima aerutaja seas. Fedorova on viimastel aastatel järjekindlalt liikunud Euroopa ja maailma tippu lähemale ning tänavune EM kinnitas taas tema kuulumist Euroopa paremikku.

Fedorova osales ka naiste K1 500 meetri võistlusel. Keerulistes tuule- ja veeoludes ei õnnestunud seekord oma parimat sõitu teha ning poolfinaalist edasipääs jäi lunastamata. Poolfinaalis sai Fedorova üheksanda koha ning kokkuvõttes lõpetas Euroopa meistrivõistlused sellel distantsil 20. kohaga.

Pikamaadistantsil, K1 5000 meetris, näitas Fedorova võistluse algfaasis head minekut, kuid kahjuks lõppes sõit ümberminekuga. Seetõttu tulemust kirja ei saadud ning ametlikus protokollis jäi ta tulemuseta.

Toimetaja: Maarja Värv

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