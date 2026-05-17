Lyles jooksis Tokyos alla 10 sekundi, Benjamin võidutses tõketeta jooksus

Pariisi olümpial 100 meetri jooksus kulla võitnud Noah Lyles alustas pühapäeval oma hooaega, kui võitis Tokyos toimunud rahvusvahelise kergejõustikuliidu kuldtaseme võistluse.

28-aastane Lyles ei saanud Tokyos parimat starti, aga leidis siis sammu üles ja rebis konkurentidest vuhisedes mööda, ületades joone ajaga 9,95. Kaasmaalane Tate Taylor teenis ajaga 10,04 teise koha, esikolmikusse mahtus veel britt Jake Odey-Jordan ajaga 10,09.

"See polnud mu kõige kiirem jooks, aga ajaga võib rahule jääda küll. Täitsa hea tulemus, millega hooaega alustada," sõnas Lyles, kes tuli eelmisel aastal samal staadionil 200 meetri ja 4 x 100 meetri jooksus maailmameistriks. "Olen oma hooaegasid parema ajaga alustanud, aga Tokyos seda teha oli ka omamoodi eriline. Hooaja esimestes jooksudes ei saagi maailmameistri taset oodata."

Head kiirust näitas ka märtsis sisekergejõustiku MM-il 60 meetri jooksus võidutsenud ameeriklane Jordan Anthony, kes sai 200 meetri distantsil ajaga 20,05 esikoha. Anthony oli sirge alguses Courtney Lindsey (20,28) kõrval, aga näitas lõpuni stabiilset minekut ja edestas kaasmaalast 0,23 sekundiga. Kolmanda koha teenis jaapanlane Towa Uzawa (20,33).

Meeste 400 meetri jooksus võidutses ameeriklane Rai Benjamin, kes otsustas sel hooajal keskenduda tõketeta distantsile. Pariisis 400 meetri tõkkejooksus kulla võitnud ja mullu Tokyos ka maailmameistriks tulnud ameeriklane läbis staadioniringi ajaga 44,69. Isiklikust rekordist jäi ta 0,44 sekundi kaugusele.

"Ma oleks saanud paremini joosta, aga see oli esimene," ütles Benjamin. "Tundsin end täitsa hästi, eesmärk oligi üks korralik jooks teha. Proovin veel 400 meetri rütmiga ära harjuda, sain siin veidi roostet maha joosta."

Teise koha sai Zambia mees Muzala Samukonga ajaga 44,83, pjedestaalile astus veel ameeriklane Vernon Norwood, kelle ajaks jäi 45,22. Naiste distantsil võidutses britt Yemi Mary John, kes alistas esmakordselt 50 sekundi piiri, viies oma isikliku rekordi 49,85 peale. Tema järel lõpetasid Bailey Lear (50,42) ja Gabby Scott (52,11).

Meeste 3000 meetri jooksus alistasid kolm jaapanlast rahvusrekordi, kuid uue rekordi sai oma nimele 7.38,98 jooksnud Nagiya Mori. Teise koha sai Ryuto Igawa (7.39,36) ning kolmanda Yu Shibata (7.39,51), senine Jaapani rekord kuulus Suguru Osakole, kes sai 2014. aastal kirja 7.40,09.