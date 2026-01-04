Stenshagen võitis Tour de Ski viimase sõidu, Kläbo tegi ajalugu
Pühapäeval lõppeb Tour de Ski suusatuur ning meeste 10 km vabatehnikasõidu võitis norralane Mattis Stenshagen. Üldvõidu pälvis kaasmaalane Johannes Hosflöt Kläbo, kelle jaoks oli see viies esikoht.
7,5 kilomeetri punktis mahtus 20 sekundi sisse veel 25 meest, aga kilomeeter enne lõppu olid Stenshagen ja prantslane Jules Lapierre konkurendid seljataha jätnud. Mäkketõusul jäi lõpuks peale Stenshagen, kes edestas prantslast 6,6 sekundiga.
Esikolmikusse pääses veel norralane Emil Iversen (+20,4), neljanda koha pälvis neutraalse lipu all võistlev venelane Saveli Korosteljov (+30,1).
Tour de Ski üldvõidu pälvis pühapäeval 12. finišijoone ületanud Johannes Hosflöt Kläbo (+58,9), kellest sai suusatuuri ajaloo kõige võidukam suusataja. Tegemist oli norralase viienda üldvõiduga, Dario Cologna, Justyna Kowalczyk ja Therese Johaug võidutsesid suusatuuril neli korda.
Üldarvestuses jäi teiseks Stenshagen, kes kaotas Kläbole 30,1 sekundiga. Norra mehed teenisid kolmikvõidu, Harald Östberg Amundsen kaotas Kläbole minuti ja 8,2 sekundiga.
Martin Himma pälvis parima eestlasena 37. koha (+2.04,5), Christopher Kalev pälvis tuuri viimasel etapil 58. koha (+3.38,7). Üldarvestuses sai Himma 39. koha (+6.27,6) ning Kalev 49. koha (+8.20,8), Alvar Johannes Alev jättis tuuri pooleli ja Karl Sebastian Dremljuga langes konkurentsist.
Murdmaasuusatamise MK-sari jätkub 17. jaanuaril Oberhofis.
Toimetaja: Kristjan Kallaste